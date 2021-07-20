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وصول طائرة أردنية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 15:50 قراءة: 0 د, 28 ث
حلّت، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية أردنية محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة، ممنوحة من المملكة الأردنية الهاشمية لفائدة تونس، لدعم جهودها في السيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


وقد تم تسلّم هذه المعدات، بحضور الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزير الصحة فوزي المهدي، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس، الدكتور ماهر سالم الطروانة.

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