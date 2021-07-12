انس جابر تصعد الى المرتبة 23 عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

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تقدمت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز 23 عالميا محققة افضل ترتيب لها منذ بداية مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.وكانت انس جابر (26 عاما) تالقت بشكل لافت في بطولة ويمبلدون الاخيرة (ثالث البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) ببلوغها الدور ربع النهائي قبل ان تخرج على يد البيلاروسية ارينا سابالينكا التي صعدت بدورها مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث عالميا بعد وصولها الى المربع الذهبي.وستكون المحطة القادمة لانس جابر المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو بداية من يوم 23 جويلية الجاري وستحاول كسر سوء الحظ الذي رافقها في النسختين الماضيتين في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 عندما عجزت عن تخطي الدور الاول.عالميا، حافظت الاسترالية اشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي بعد تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها. كما بقيت اليابانية نعومي اوساكا في المركز الثاني بينما قفزت التشيكية كارولينا بليسكوفا وصيفة ويمبلدون 6 مراتب لتتقدم الى المرتبة السابعة عالميا.