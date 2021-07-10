صفاقس: انجاز 200 تدخل لفائدة أشخاص حاملين لأعراض الوباء في منازلهم في إطار مبادرة "كوفيدار" 

وات -

أفاد منسق مبادرة "كوفيدار" بصفاقس، الدكتور الهادي لطيف، اليوم السبت، بأنه قد تم الى حد الآن انجاز 200 تدخل لفائدة أشخاص حاملين لأعراض فيروس "كورونا في منازلهم، وذلك منذ شهر ونصف الآن تاريخ احداث هذه البادرة في جهة صفاقس.واوضح، لطيف، في تصريح لـ"وات" ان مبادرة "كوفيدار" تعمل على التنسيق بين الفريق الطبي وشبه الطبي المشاركين في منصة "كوفيدار" مع المرضى حاملي اعراض الوباء بعد اتصالهم بالرقم الاخضر الذي وضع على ذمتهم على موقع المنصة (80106860) ثم التنقل الى منازل الحالات المشتبه في إصابتها والتي لا يمكن لها التنقل الى المستشفيات لتقريب الخدمات لها والتقصي حول حملها لفيروس "كورونا" من عدمه وذلك بصفة مجانية.وذكر ان مبادرة "كوفيدار"، التي تم اطلاقها منذ شهر ديسمبر 2020 في ولاية بن عروس ببادرة من عدد من الاطباء الشبان، موجودة حاليا في 8 ولايات (بن عروس، والمنستير، ونابل، وتوزر، وصفاقس، والقيروان، وباجة، ومدنين)، وتضم في المنصة الخاصة بها 85 اطارا طبيا وشبه طبي قاموا بـ2000 تدخل الى حد الساعة، داعيا الى مزيد الدعم المادي لمبادرة "كوفيدار" من اجل تقريب الخدمات الصحية للمواطنين ومجابهة الجائحة الوبائية.