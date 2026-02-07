Babnet   Latest update 18:37 Tunis

إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698769a68a4727.40387999_gmfnjhiepoklq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 17:34
      
أفادت المختصة في سلامة وجودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية الدكتورة رنا الغيلوفي، أن إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان.

وأوضحت المختصة ، خلال حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أعدّ بهدف توعية المستهلكين ببعض الممارسات الصحية والغذائية الفضلى خلال شهر رمضان، أن انخفاض درجات حرارة الطعام الذي تم تسخينه للمرّة الأولى ومن ثمة إعادة تسخينه مرة أخرى يتسبب في ظهور أنواع من الجراثيم التي لا يمكن القضاء عليها حتى عند تعريضه لدرجات عالية من الحرارة.


وأكدت على ضرورة تسخين الطعام (خلال المرة الأولى) حتى يبلغ درجة الغليان لضمان القضاء على بعض الجراثيم وتناوله في أقرب وقت ومن ثمة التخلّص من الكميات المتبقية منه إن وجدت.


ونبّهت المختصة إلى أنّ تسخين الأرز و لو لمرّة واحدة غير مسموح به لأن ذلك يتسبب في انتاج نوع من الجرثومة الخطيرة، معتبرة أن الأرز يعد من المواد الغذائية الحسّاسة حيث أنه يحتوي على بعض الجزيئات الضارة التي يجدر التخلّص منها عن طريق غسله جيدا قبل طبخه.

وأضافت المختصة أنه عند اخراج المواد الغذائية من الثلاجة لإستعمالها للطبخ يجدر أن لا تتجاوز هذه العملية ساعتين كأقصى تقدير من أجل ضمان عدم تلوثها.
