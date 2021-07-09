مدنين : اقتصار حركة معبر راس جدير على تأمين عودة كل مسافر الى بلده في انتظار غلقه نهائيا هذه الليلة

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اقتصرت اليوم الحركة بمعبر راس جدير الحدودي على عودة المسافرين من تونسيين او ليبيين كل الى بلده بعد استظهاره بتحليل يثبت سلامته من فيروس كورونا على ان تتوقف الحركة كلّيا ويغلق المعبر منتصف هذه الليلة موعد دخول قرار الحكومة الليبية غلق المعبر لمدة اسبوع حيّز التطبيق وفق ما ذكره مصدر أمني.وجاء هذا القرار بسبب تفاقم الحالة الوبائية بتونس وارتفاع عدد الاصابات بفيروس "دلتا" المتحوّرالهندي مع اعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية ليقرر مجلس رئاسة الوزراء الليبي غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة اسبوع على ان تتكفل الدولة الليبية عبر قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار الى حين تسهيل عودتهم، وفق بلاغ صادر مساء أمس عن هذا المجلس.ويذكر ان اجتماعا هذا الاسبوع انعقد بمعبر راس جدير الحدودي بين وزيري الصحة التونسي والليبي انتهى بمواصلة فتح المعبر وتشكيل فريق طبي مشترك للمراقبة الصحية للعابرين من الاتجاهين مع دعوة المرصد التونسي للامراض الجديدة والمستجدة بتونس ونظيره الليبي الى لقاء عن بعد لتقييم حقيقة الوضع الوبائي بالبلدين يرفع تقرير مشترك على ضوئه يتم اتخاذ قرارات ان اقتضت غلق المعبر مؤقّتا.