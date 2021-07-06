الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 6 جويلية 2021

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سوسة: 11 حالة وفاة و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطاوين: 7 حالات وفاة و261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المهدية - كورونا: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 99 مصابا

المنستير: 14 فاصل 12 بالمائة، نسبة التلقيح بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

ولاية تونس :تسجيل15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (المدير الجهوي للصحة )

المنستير-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و471 إصابة جديدة وإحصاء 5826 حالة نشيطة

سيدي بوزيد: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة مقابل 117 حالة شفاء

قابس-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و91 اصابة جديدة

زغوان: تخصيص جزء كبير من قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي لمرضى كوفيد وتدعيمه بـ20 سرير أكسيجين

قبلي: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والمؤشر التراكمي للاصابات ببعض المعتمديات ينحو نحو الخطورة

الكاف: تسجيل 05 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين :الجهة تسجل رقما قياسيا في اصابات فيروس كورونا بــ331 إصابة خلال الساعات 24 الأخيرة

باجة : تسجيل 14 وفاة و201 اصابة جدبدة ب"كورونا" خلال 48 ساعة

سجلت ولاية سوسة، التي تعيش على وقع حجر صحي شامل، اليوم الثلاثاء، 11 حالة وفاة، و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد معالجة 1827 عينة تحليل مخبري.وارتفع إجمالي عدد الوفيات، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، إلى 940 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات المكتشفة 32589 إصابة مؤكدة. ولايزال 5014 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية، بعد أن بلغ عدد الحالات المتعافية 26635 حالة.وارتفع كذلك عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة، ليبلغ 356 مريضا، منهم 59 مريضا أصيلي ولايات مجاورة، وهم موزعون إلى 262 بأسرة الاكسيجين و71 بأقسام الإنعاش و23 تحت التنفس الاصطناعي.سجّلت الادارة الجهويّة للصحّة بولاية تطاوين، أرقاما قياسية جديدة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت اليوم عن 7 حالات وفاة، و261 إصابة جديدة.وتوزّعت حالات الوفاة، إلى 5 حالات بمعتمدية تطاوين الشماليّة، وحالة سادسة في معتمدية تطاوين الجنوبية، والسّابعة بمعتمدية غمراسن، وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، إلى 290 حالة، توزعت الى 133 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و61 وفاة في تطاوين الجنوبية، و50 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و09 في رمادة، و08 في الصمار، و6 في ذهيبة.وتوزّعت حالات الإصابة، إلى 162 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية، و58 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية، و18 حالة في غمراسن، و11 حالة في رمادة، و06 إصابات في ذهيبة، و03 اصابات في كل من البئر الاحمر وبني مهيرة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس إلى 6927 إصابة مؤكدة.ويخضع حاليّا، 13 مصابا بفيروس "كورونا" للعلاج والرّعاية الطبية في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي قارب طاقته القصوى، فيما يرقد 04 مصابين في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي برمادة، ومصاب واحد في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي بغمراسن للعلاج تحت المراقبة الطبيّة.يذكر أن اللّجنة الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابتهتها وتنظيم النجدة، كانت مؤخرا قد فرضت أمام التفشي الواسع لهذا الوباء في مختلف مناطق الولاية الحجر الصحي الشامل على معتمديات رمادة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، كما فرضت الحجر الصحي الموجّه على معتمديّات الصمار، والبئر الاحمر، وغمراسن وذهيبة إلى غاية 11 جويلية القادم.أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الثلاثاء، 170 إصابة جديدة مقابل تعافي 99 مصابا وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ413 عينة.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 76 بالمهدية و26 بالجم و17 بشربان و16 بسيدي علوان و12 بقصور الساف و8 بالسواسي إلى جانب 6 إصابات بأولاد الشامخ و5 بملولش و4 بالشابة.وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 19947 تعافى منهم 13538مصابا في حين بلغ عدد حالات الوفيات 425 حالة اضافة الى احصاء 1984 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وقد تلقى 979 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 58039 من بينهم 18988 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير على مستوى المراكز الجهوية الأربعة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، تلقيح 84 ألفا و886 شخصا بالجرعة الأولى، خلال الفترة بين 13 مارس 2021 و5 جويلية 2021، أي أنّ نسبة التغطية بلغت 14 فاصل 12 في المائة إلى غاية 5 جويلية الجاري، وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة.وبلغت نسبة التغطية بالنسبة إلى الجرعة الثانية، 5 فاصل 86 في المائة، بعد تلقيح مجموع 35 ألفا و228 شخصا إلى غاية الأمس.واستأنف اليوم الفريق المتنقل نشاطه، إذ نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، بالتعاون مع بلدية الساحلين معتمر من معتمدية الساحلين، وبرنامج "عزيمة"، والغرفة الفتية العالمية بالساحلين، حملة للتلقيح بفضاء تابع للبلدية بمدينة الساحلين لفائدة من فاقت أعمارهم 60 سنة، وفق ما أفاد به "وات"، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، هشام بلحاج يوسف.وأضاف أنّ هذه الحملة ترمي إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من كبار السن الذين لم يتمكنوا من التحول إلى مراكز التلقيح الجهوية، وتم ضمنها برمجة تلقيح 200 شخص، غير أنّه تبيّن أنّ مجمل كبار السن في هذه البلدية سجلوا ولقحوا في المراكز القارة، وأمكن بالتالي تلقيح 99 شخصا فقط.كما نظمت الإدارة الجهوية للصحة اليوم بمقر بلدية خنيس من معتمدية المنستير، يوما مفتوحا لتقصي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع بلدية خنيس والكشافة التونسية، وبمشاركة أطباء من مجمع الصحة الأساسية بالمنستير ومن مركز الصحة الأساسية بخنيس ومن المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوة بقصر هلال وطبيبين من أطباء الممارسة الحرة بخنيس والعديد من متطوعي الكشافة التونسية.وكشفت نتائج مجموع الاختبارات التي أجريت خلال هذا اليوم المفتوح، والبالغ عددها 150 اختبارا، أنّ من بينها 51 اختبارا إيجابيا، أي أنّ نسبة الاختبارات الإيجابية تمثل 34 في المائة. وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية بالجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 3 جويلية الجاري، 39 فاصل 2 في المائة من مجموع 812 اختبارا أجري، في حين بلغ العدد الجملي للاختبارات منذ مارس 2020 وإلى غاية 3 جويلية الجاري، 99 ألفا و457 اختبارا، منها 27 فاصل 2 في المائة اختبارات إيجابية.وتصنف معتمديتا الساحلين والمنستير ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، حيث سجلت معتمدية الساحلين خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 4 جويلية الجاري، 1117 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمدية المنستير 682 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وكان والي المنستير، أكرم السبري، أفاد في بلاغ له بتاريخ 4 جويلية الجاري، أنّ بين 20 و30 في المائة من المواطنين والمواطنات بولاية المنستير، الذين توجه لهم إرساليات للتوجه نحو أحد مراكز التلقيح الجهوية الأربعة بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال، يتخلفون عن موعد التلقيح، داعيا جميع المتساكنين بالجهة إلى عدم التخلف عن التلقيح باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوقي من فيروس كورونا المستجد، وضمان المناعة الفردية والجماعية.تضاعفت نسبة استغلال اسرة الانعاش والاكسجين بولاية منوبة بشكل ملحوظ متجاوزة الطاقة القصوى، وارتفعت مؤشرات ايواء مصابي الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفي المحلي بطبربة الى 80 مريضا منهم 31 بقسم الاستعجالي بطبربة.وسجلت ولاية منوبة امس الاثنين 07 حالات وفاة جراء الاصابة فيروس "كورونا" بعد التحيين مع البلديات منهم ثلاث حالات من المرناقية وحالتين من دوار هيشر وحالتين بمنوبة ودوار هيشر، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.كما تم رصد 359 حالة اصابة جديدة بالفيروس جميعها عبر الاختبارات السريعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 3626 حالة، وسجلت الجهة 132 حالة شفاء ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 15554 حالة من جملة 20187 اصابة منها 590 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة ب1243 حالة، وطبربة ب705 حالات، والمرناقية ب586 حالة، ووادي الليل ب508 حالات، بعد تسجيلها 133 اصابة جديدة، ومعتمدية دوار هيشر ب422 حالة، والجديدة ب376 حالة ، وبرج العامري ب103 حالات) والبطان ب91 حالة.سجلت ولاية تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للوفيات بهذه الولايةمنذ بداية ظهور الوباء , 1799 الوباء وفق ما أعلن عنه المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر.واكد بن ناصر , اليوم الجمعة , في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء تسجيل 484 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرون ساعة الماضية ليرتفع العدد الجملي للمصابين الى38015 مصابا ة منذ اعادة فتج الحدود بتاريخ 27 جوان 2020.واشار المتحدث الى وجود 812 حالة من مجموع 38015حالة مؤكدة بفيروس كورونا مقيمة بالمستشفيات العمومية / 477 مصابا/ والمصحات الخاصة /335 مصابا / منهم 154 في اقسام الانعاش.وذكر طارق بن ناصر في هذا السياق باهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق ابرتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس و تجنب الازدحام ومختلف التجمعات فضلا عن التسريع بالتسجيل في منظومة ايفاكس لتجاوز الوضع الوبائي الحالي .سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاة جديدة و471 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 4 جويلية الجاري ليتطور مجموع الوفيات إلى 572 وفاة والإصابات إلى 26 ألفا و188 شخصا خلال الفترة مارس 2020-4 جويلية 2021، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتطوّرت الحالات النشيطة بالجهة الصحية بالمنستير إلى 5826 حالة نشطة منها 199 حالة قيد الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، 37 حالة منها بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، كما بلغت نسبة اشغال أسرة "كوفيد" البالغ عددها بالجهة 221 سريرا 90 في المائة.وتصنف ولاية المنستير ذات اختطار مرتفع جدّا مسجلة خلال الأسبوعين الفارطين وإلى غاية 4 جويلية الجاري بمعدّل 820 إصابة لكل 100 ألف ساكن.وتجاوزات الإصابات 400 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى 11 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة، في حين تجاوزت الإصابات 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن في 7 معتمديات تصدرتها صيادة لمطة بوحجر بمجموع 1444 إصابة، تليها جمال 1422 إصابة، والساحلين 1117 إصابة، والبقالطة 951 إصابة بالبقالطة، والمكنين 893 إصابة، وقصر هلال 814 إصابة، وتراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن في بقية المعتمديات بين 682 إصابة بالمنستير و297 إصابة بطبلبة.وسجلت في المقابل في الفترة مارس 2020-4 جويلية الجاري 19 ألفا و790 حالة شفاء من بينها 14 حالة شفاء إضافية.تم اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة و117 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 13862 حالة منها 12317 حالة شفاء و398 حالة وفاة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).وتتوزع الاصابات الجديدة، حسب ذات المصدر، على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (112 اصابة) واولاد حفوز (62 اصابة) والرقاب (25 اصابة) و وسيدي علي بن عون (17 اصابة) وسيدي بوزيد الشرقية (12 اصابة) والمكناسي (12 اصابة) والمزونة (6 اصابات) والسعيدة (3 اصابات) واصابة وحيدة بكل من بئر الحفي والسوق الجديد والسبالة.ووصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 86 شخصا منهم 55 شخصا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و7 اشخاص بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و8 اشخاص بالمستشفى المحلي بالرقاب و4 اشخاص بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و5 اشخاص بمستشفى أولاد حفوز و6 اشخاص بمستشفى المكناسي وحالة واحدة بمنزل بوزيان.وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 50164 تحليلا بعد رفع 658 تحليلا اليوم.سجلت ولاية قابس، خلال 24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ بموجبها اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بالجهة منذ بداية الجائحة الى حد اليوم 467 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وبين حمدي، في تصريح لـ"وات"، ان نتائج 233 تحليل تقص حول الفيروس أثبتت إصابة 91 شخصا بالفيروس موزعين الى 34 مصابا بقابس الجنوبية، و21 بمطماطة الجديدة، و14 بالحامة، و8 بوذرف، و7 بقابس المدينة، و3 بقابس الغربية واصابتين بمارث، واصابة واحدة بكل من غنوش والمطوية.وأضاف ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و771 اصابة منها 14 ألفا 269 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 501 حالة من بينها 165 حالة بقابس الجنوبية و95 حالة بمطماطة الجديدة و75 حالة بالحامة و59 حالة بوذرف.أفاد المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الطبية الجهوية قررت، في اجتماعها المنعقد مساء أمس الاثنين، تخصيص جزء كبير من قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان لمرضى "كوفيد19"، وتدعيمه بـ20 سرير أكسجين تضاف إلى مجموع 69 سريرا تجهز وحدة "كوفيد" بالمستشفى، وذلك من أجل تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المرضى في ظل الارتفاع غير المسبوق لعدد المصابين بالفيروس.وأضاف، في تصريح لـ"وات"، أنه تم أيضا تخصيص 5 أسرة إضافية لفائدة المستشفى المحلي بالناظور، و3 بالوحدة الصحية ببئر مشارقة، و2 بالوحدة الصحية بصواف، ليبلغ على إثرها إجمالي الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد في الجهة 141 سريرا دون اعتبار الأسرة التي سيوفرها المستشفى الميداني والمقدرة بحوالي 60 سريرا.وأكد المدير الجهوي للصحة أن الوضع الوبائي بولاية زغوان مفزع وكل المؤشرات تجاوزت الخطوط الحمراء، وقد تساهم هذه الإجراءات وغيرها، وفق تقديره ، في تطويق الوباء والحد من تداعياته الصحية والإقتصادية والإجتماعية.سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحةةبولاية قبلي، 57 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 8517 إصابة، منها 7816 حالة تعافي، فيما لا تزال 383 حالة مصنفة نشطة.وأشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح اليوم الثلاثاء ل(وات)، الى عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الاصابة بالفيروس، ليستقر اجمالي ضحايا الفيروس المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا الى حد الان في حدود 315 حالة.وأضاف الحداد، ان "الوضع الوبائي ببعض معتمديات الجهة تحول نسبيا نحو الخطورة"، حيث تجاوز المؤشر التراكمي للاصابات 521 فاصل 5 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية الفوار، و406 فاصل 8 على كل مائة الف ساكن بمعتمدية سوق الاحد، في حين ان هذا المؤشر يبلغ 208 فاصل 6 بمعتمدية قبلي الجنوبية، و190 فاصل 2 بمعتمدية رجيم معتوق، اضافة الى 179 فاصل1 بمعتمدية قبلي الشمالية.في حين لا يتجاوز المؤشر التراكمي للاصابات 83 فاصل 7 على كل 100 الف ساكن بمعتمدية دوز الشمالية و30 فاصل 3 بمعتمدية دوز الجنوبية علما وان المؤشر العام للاصابات يبلغ 226 فاصل 7 على كل مائة الف ساكن بولاية قبلي.وذكر المصدر ذاته، ان احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات منذ اكتشاف اول اصابة في شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم، يظهر تسجيل 2090 إصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، تعافت منها 1977 حالة، فيما لا تزال 61 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 52 حالة وفاة، وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية، 1968 اصابة، تعافت منها 1831 حالة، فيما لا تزال 68 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 68 حالة وفاة.وبمعتمدية دوز الشمالية، فقد تم احصاء 1717 اصابة مؤكدة الى حد اليوم، منها 1620 حالة تعافي فيما لا تزال 26 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 71 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنــوبية 767 اصابة، منها 725 حالة تعافي، و 06 حالات لا تزال نشطة، مع تسجيل 36 حالة وفاة.اما بمعتمدية سوق الاحد، فقد تم رصد 1401 اصابة منها 1217 حالة تعافي، و119 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مــع تسجيل 65 حالة وفاة.وفيما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد تم احصاء 540 اصابة مؤكدة، منها 429 حالة تعافي، و88 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مع تسجيل 21 حالة وفاة ، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم رصد 29 اصابة، تعافت منها الى حد الان 17 حالة، فيما لا تزال 10 حالات مصنفة نشطة، الى جانب تسجيل حالتي وفاة، علاوة على وجود 5 حالات اخرى نشطة لم يتم بعد تحديد مكانها.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 05 وفيات و187 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 310 عينات رفعت بتاريخ 03 و04 جويليةوارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 377 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11654 شخصا، فيما سجلت الحالات النشيطة ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام ال10 الأخيرة، حيث وصل عددها الى 1129 شخصا، وذلك بالتوازي مع تواصل الضغط على المستشفيات وعلى آلات التنفس بالأكسيحين التي فاقت نسبة أشغالها 100 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات)وذكر الجمني أن عدد المقيمين بالمستشفيات وصل اليوم إلى 107 اشخاص وهي أعلى حصيلة تسجل بالجهة وتعكس حسب قوله "الضغط غير المسبوق على المؤسسات الاستشفائية بالجهة"ونبه في سياق متصل إلى خطورة الأوضاع الصحية السائدة في الجهة، ودعا إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه سيما في ظل تواصل ما وصفه ب"الارتفاع المذهل" لعدد الحالات النشيطة ونسب العدوى بالفيروس التي فاقت 800 لكل 100 الف ساكن في الجهة .سجّلت ولاية مدنين رقما قياسيا في الاصابات بفيروس كورونا بلغ في الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 331 اصابة محلية جديدة ارتفع بها اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 18169 إصابة مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة تطور بها اجمالي الوفايات الى 679 وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وشملت الاصابات الجديدة مختلف المعتمديات بارقام هامة فجاءت 95 اصابة بمدنين الكبرى بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية و81 اصابة بجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاث حومة السوق وميدون واجيم و62 ببن قردان 45 بجرجيس و28 بسيدي مخلوف و20 ببني خداش.وأمام تطور الحالات الايجابية خلال الفترة من 21 جوان الى 4 جويلية فان ولاية مدنين تقترب نسبة الحدوث بها الى 400 حيث بلغت 384 فاصل 8 حالة لكل 100 الف ساكن فيما تجاوزت عدة معتمديات 400 حالة لكل 100 الف ساكن لذلك ستجتمع اليوم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لاتخاذ قرارات جديدة ومنها امكانية اقرار الحجر الصحّي الموجّه بمعتمديات اخرى مثل مدنين الكبرى لتضاف الى معتمديات سيدي مخلوف وبن قردان وجرجيس التي شملها حجر صحي شامل اجرائيا الا انه تم رفضه تطبيقيا.ويقيم بأقسام الانعاش 23 مصابا بفيروس كورونا و89 مصابا اخر يشغلون أسرّة الاكسيجين ليبلغ عدد الحالات الاستشفائية 112 حالة من جملة 151 سريرا الطاقة الجملية للمؤسسات الصحية بالجهة.سجّلت ولاية باجة خلال الساعات 48 الاخيرة 14 حالة وفاة بباجة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منها 7 وفيات حصلت بالمستشفي الجهوى بباجة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 330 شخصا.ووصلت نسبة إشغال الأسرّة بمرضي كوفيد حتى أمس بباجة الى 119 بالمائة منها 160 بالمائة بالمستشفيات المحلية وهي اعلي حصيلة يتم تسجيلها منذ بداية جائحة كورونا بتواصل اقامة 153 شخصا بها منهم 98 بالمستشفي الجهوى بباجة.وسجّلت امس 201 إصابة جديدة ب"كورونا" بالجهة منهم 126 بمدينة باجة وضواحيها و21 اصابة بتستور و16 حالة ايجابية و16 اصابة بنفزة بمجاز الباب و19 حالة بعمدون لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 11572حالة من جملة 27630 تحليلا تم إجراؤها.وقد انخفضت نسبة الشفاء 76 بالمائة حيث سجل تعافى 8775 شخصا من الفيروس بالجهة حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة في باجة.