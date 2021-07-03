الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 3 جويلية 2021

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باجة : 4 وفيات بالمستشفي الجهوى في باجة و260 إصابة جديدة بــ"كورونا" في الجهة

جندوبة : قافلة تحسيسية في أحياء وأرياف جندوبة للتشجيع على التسجيل في منظومة التلقيح

سجّلت امس الجمعة 4 وفيات جديدة بالمستشفي الجهوى في باجة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة إلى 305 أشخاص منهم أكثر من 76 شخصا توفّوا خلال شهر جوان المنقضي وهي أعلى حصيلة يتمّ تسجيلها فى شهر واحد في الجهة منذ بداية الجائحة .وسجّلت أمس 260 اصابة جديدة ب"كورونا" منها 150 إصابة في مدينة باجة وضواحيها و35 إصابة في تستور و7 إصابة في عمدون و35 إصابة في مجاز الباب و12 اصابة في قبلاط و4 اصابات في تبرسق و10 اصابات في نفزة لتصل جملة الحالات الايجابية المسجّلة منذ بداية عمليات التقصّي في باجة الى 10875 حالة من جملة 26833 تحليلا تمّ إجراؤها.وقد انخفضت نسبة الشفاء إلى 77,59 بالمائة حيث سجّل تعافي 8438 شخصا من الفيروس حسب إحصائيات تحصّلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة في باجة.تواصل اليوم السبت قافلة شبابية تحسيسية ممثّلة لكافة المؤسّسات الشبابية في ولاية جندوبة حملتها الموجّه لتحفيز المواطنين بكافة معتمديات الجهة وفي مقدمتهم القاطنين بالمناطق الحدودية والنائية بضرورة التسجيل في منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح للتوقي من فيروس "الكورونا".وتهدف هذه الحملة التي اوصت بها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان بمقرّ الولاية الى معاضدة المجهود الوطني والجهوي في الحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكورونا" وحثّ كافة الفئات الاجتماعية على الإقبال على التلقيح باعتباره الحلّ الأنجع للتوقّي من مخاطر هذا الفيروس وفق ما أكّده منسّق الحملة حميد الستيتي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجندوبة لــ(وات) خلال انطلاقة القافلة اليوم السبت من أمام مقر الولاية باتجاه عدد من أرياف معتمدية جندوبة الجندوبة ممثلة في مناطق سوق السبت والعزيمة وسيدي الهميسي في انتظار استكمال بقية المناطق المتبقية بكل من معتمديات فرنانة ووادي مليز وغار الدماء وطبرقة وعين دراهم.ووفق ما حدّد للحملة من أهداف فاإ المشاركين فيها يطمحون الى تسجيل 5000 مواطن جديد.وكانت القافلة التي استعملت أشكالا من الدعاية والتحسيس المباشر والاذاعي ومواقع الواب وشبكات التواصل الاجتماعي قد شملت خلال اليومين الأول والثاني من انطلاقتها معتمديات بوسالم وبلطة بوعوان وجندوبة الشمالية.ويشارك في هذه القافلة التي تستمرّ لمدة أسبوع كامل عدد من الإدارات الجهوية على غرار مندوبية الشباب والرياضة والشؤون الثقافية والصحة والتربية والحماية المدنية ونادي الأطفال المتنقل إضافة الى جمعية الهلال الأحمر وجمعيّة المتطوعيين بالحماية المدنية وبرنامج "عزيمة" والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.وجاءت هذه المبادرة بتكليف من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.وفاق إلى غاية الأربعاء المنقضي عدد المسجلين بمنظومة " إيفاكس" في ولاية جندوبة 81 الف مسجّل أكثر من نصفهم تلقّوا الجرعتين الأولى والثانية وفق ما أكّدته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي.