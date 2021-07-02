بنزرت: توقيع إتفاقية تمويل مشروع تشاركي لتطوير منظومة زراعة القنارية

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تم اليوم الجمعة بفضاء القطب التنموي للصناعات الغذائية بمعتمدية منزل جميل، توقيع إتفاقية تمويل مشروع تشاركي لتطوير منظومة زراعة القنارية في ولاية بنزرت في اطار برنامج "إرادة" (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي)، بين كل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية والقطب التنموي للصناعات الغذائية بمنزل عبد الرحمانوقال المنسق الجهوي لبرنامج " إرادة " ببنزرت كمال السلماني بالمناسبة ان المشروع التشاركي لتطوير منظومة زراعة القنارية في ولاية بنزرت، فرضته المكانة الأولى وطنيا التي تحتلها الولاية في هذا المجال حيث يساهم هذا المنتوج بحوالي 40 % من الإنتاج الوطني،وبين ان منصة الحوار المحدثة في إطار برنامج "إرادة" وبالاستعانة بمجموعة من الخبراء، عملوا جميعا على دراسة سبل تطوير هذا القطاع عبر احداث مشاريع كفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه مزارعي القنارية في ولاية بنزرتومن ناحيته، أوضح الرئيس المدير العام للقطب التنموي نور الدين العقربي ان الكلفة المالية للمشروع تناهز ال1.6 مليون دينار، وسينفذ بأسلوب تشاركي بين كل من القطب التنموي ومركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية، في اطار برنامج "إرادة" وذلك خلال الفترة المتراوحة بين جويلية 2021 وديسمبر من سنة 2022 حيث سيعمل القطب بالتعاون مع شركائه على هيكلة القطاع وتجميع المزارعين والناشطين في منظومة انتاج القنارية داخل هيكل منظموفي ذات السياق، لاحظ المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب انه سيتم في اطار المشروع الى جانب تكوين 20 مكونا و100 فلاح ، إحداث مقسم تجريبي ومنبت نموذجي داخل مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية، وأيضا إحداث وتجهيز مركز تجميع وتكييف وفرز للقنارية، مع إرساء نظام تتبع، وتكوين عمال مؤسسات تحويل وتصبير القنارية المنتصبة في الجهةكما سيتم اصدار دليل للتوجيه والإرشاد حول التكنولوجيات والسبل الحديثة لزراعة القنارية، وتوفير الآليات والإمكانيات الترويجية الضرورية وإطلاق حملة ترويجية للقنارية، مع القيام بدراسة معمقة للسوق بهدف تنمية الصادرات، وتنظيم المشاركة في الصالون الدولي للمنتوجات الغذائية بباريس.وكان والي بنزرت محمد قويدر شدد في كلمته الافتتاحية للموكب على الدور البارز للمكونين من اجل إنجاح المشروع على ارض الواقع وبالتالي تحقيق أهدافه التنموية والتشغيلية والمعرفية، وحضر الموكب ايضا مدير عام تنمية الجنوب خالد حشيشة وبقية الهياكل المعنية.