قابس: تطور ملحوظ في صادرات الجهة من الباكورات الجيوحرارية

وات -

شهدت صادرات الجهة من الباكورات الجيوحرارية التي تختص بها منطقة الحامة خلال الموسم الحالي تطوّرا ملحوظا، حيث بلغت إلى حدود الأسبوع الفارط 20 الف طن مقابل حوالي 18 ألفا و600 طن خلال الموسم الفارط، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس البشير دادي.وبيّن دادي، في تصريح لـ"وات"، ان الجهة قد حققت لأول مرة هذا الرقم من صادرات الباكورات الجيوحرارية الذي يبقى، حسب قوله، مرشّحا لمزيد التطوّر بالنظر لتواصل عمليات التصدير خلال فصل الصيف بفضل وجود مشروع " فرحة الصحراء" بمنطقة شانشو بالحامة الذي ينتج هذه الباكورات خلال هذه الفترة من السنة في بيوت محمية مبرّدة.يشار الى أن مساحة البيوت المستغلة للباكورات الجيوحرارية التي يتم تصديرها نحو العديد من الاسواق العالمية قد بلغت خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي 149 هكتارا تتوزع بين 11 مشروعا والعديد من صغار الفلاحين موفرة في مجملها 3200 موطن شغل من بينها 261 لفائدة الاطارات.ومن المنتظر ان يشهد قطاع الباكورات الجيوحرارية خلال الفترة القريبة القادمة توسعا هاما بانجاز مشروع جديد بمنطقة الهيشة من معتمدية وذرف على مساحة 200 هكتارا ضمن شراكة تونسية - هولندية.ومن العوامل المشجعة على الاسثمار في قطاع الباكورات الجيوحرارية بجهة قابس توفر اليد العاملة والاطارات المختصة التي يحتاجها هذا القطاع ووجود امكانيات هامة من المياه الجيوحرارية والتبدير في الانتاج القابل للترويج في الأسواق العالمية وبيع المنتوج بأسعار مشجعة بفضل جودته العالية، وفق ذات المصدر.