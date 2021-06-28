الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 28 جوان 2021

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سليانة: تسجيل إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس "كورونا"

أكد المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي أنه تم تسجيل إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس "كورونا" لدى شخصين(إمرأة ورجل) بعد ان كانت نتائج التقطيع الجيني لعدد من العينات أفرزت أول أمس السبت وجود السلالة البريطانيةوأضاف في تصريح ل(وات) أنه تم أمس الأحد تسجيل 5 حالات وفاة من بينهم طفل أصيل برقو ويبلغ من العمر 11 سنة، مصاب بفيروس "كورونا" ويعاني من أمراض مزمنةيشار إلى أنه تم مؤخرا رفع 15 عينة للتقطيع الجيني تحسبا لوجود سلالات جديدة .