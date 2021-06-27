الالعاب البارلمبية بطوكيو 2021- تحديد قائمة من 24 رياضي ورياضية لتمثيل تونس

وات -

انعقد يوم السبت اجتماع موسع بحضور رئيس الجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة الحبيب سمشة والعضوة الجامعية ورئيسة اللجنة الفنية سنية الهادف والعضو الجامعي و مدير المنتخبات الوطنية شمس الدين القمودي خصص لتحديد القائمة النهائية للمتأهلين للألعاب البارالمبية طوكيو اليابان 2020 .كما حضر الجلسة المدير الفني الوطني هشام الشاهد والمستشار الفني الوطني حباب الحامي وكل الإطارات الفنية الوطنية من مدربين وطنيين و مساعدين لكل الإختصاصات.وتم بالمناسبة تحديد القائمة النهائية للمتأهلين للالعاب البارالمبية بطوكيو بعد التشاور مع كل الإطارات الفنية الوطنية و بإعتماد المقاييس المعتمدّة و منها الترتيب الدولي الحالي وتطبيق أسس العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين إناث و ذكور و في جميع الإختصاصات حسب ما جاء في بلاغ الجامعة.و قد تم خلال الجلسة الإستماع لتقرير الإدارة الفنية الوطنية و مقترحات المدربين الوطنيين و مساعديهم، كما وقع رسميا تحديد القائمة النهائية للرياضيين و عددها 24 رياضي و رياضية وهو العدد الممنوح لتونس و سيقع الإعلان عن القائمة رسميا في الأيام القادمة.