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الالعاب البارلمبية بطوكيو 2021- تحديد قائمة من 24 رياضي ورياضية لتمثيل تونس

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 19:20 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - انعقد يوم السبت اجتماع موسع بحضور رئيس الجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة الحبيب سمشة والعضوة الجامعية ورئيسة اللجنة الفنية سنية الهادف والعضو الجامعي و مدير المنتخبات الوطنية شمس الدين القمودي خصص لتحديد القائمة النهائية للمتأهلين للألعاب البارالمبية طوكيو اليابان 2020 .
كما حضر الجلسة المدير الفني الوطني هشام الشاهد والمستشار الفني الوطني حباب الحامي وكل الإطارات الفنية الوطنية من مدربين وطنيين و مساعدين لكل الإختصاصات.
وتم بالمناسبة تحديد القائمة النهائية للمتأهلين للالعاب البارالمبية بطوكيو بعد التشاور مع كل الإطارات الفنية الوطنية و بإعتماد المقاييس المعتمدّة و منها الترتيب الدولي الحالي وتطبيق أسس العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين إناث و ذكور و في جميع الإختصاصات حسب ما جاء في بلاغ الجامعة.


و قد تم خلال الجلسة الإستماع لتقرير الإدارة الفنية الوطنية و مقترحات المدربين الوطنيين و مساعديهم، كما وقع رسميا تحديد القائمة النهائية للرياضيين و عددها 24 رياضي و رياضية وهو العدد الممنوح لتونس و سيقع الإعلان عن القائمة رسميا في الأيام القادمة.

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