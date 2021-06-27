بنزرت: نحو إقرار الحجر الصحي الشامل ببنزرت الكبرى في حال تواصل ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس "كوفيد19"

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افاد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر، بان اللجنة وبالتنسيق مع مصالح الصحة، قد تمر في اجتماعها الدوري المقبل لاقرار المرور من الحجر الصحي الموجه الى الحجر الصحي الشامل بمنطقة بنزرت الكبرى، والتي تضم معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل، على غرار معتمدية جومين، اذا ما تواصل ارتفاع مؤشر الإصابات بالجائحة وتجاوز مؤشر ال400 إصابة عن كل 100 الف ساكن، طبقا للإجراءات الوطنية المعلنة في الغرض.وأوضح والي بنزرت، ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اجتهدت في إقرار العديد من الإجراءات التوعوية والتحسيسية وأيضا تدعيم المنصة اللوجستية لكافة الفضاءات الاستشفائية، واكد على ضرورة معاضدة المواطن لهذه الجهود بالالتزم بالبروتوكولات الصحية المعلومة من اجل إيقاف نزيف الارتفاع الكبير لعدد الإصابات الجديدة والوفيات ولاسيما كسر حلقات العدوى .وأضاف ان الجهة انطلقت في تنفيذ قرار الترفيع في عدد اسرة الاوكسيجان من 195 سريرا متوفرا حاليا الى 300 سرير من خلال الدعم الذي وفره المجلس الجهوي للولاية وبقية الهياكل الداعمة من النسيج المؤسساتي والمانحين، وحث في هذا الجانب بلديات الجهة ال17 وبقية النسيج المجتمعي والمنظماتي والمؤسساتي والرسمي على الانخراط بفاعلية في هذا المجهود الذي اطلقته السلطة الجهوية توقيا وأيضا تضامنا مع بقية جهات البلاد التي تعرف نسقا متزايدا في عدد الإصابات بالفيروسومن جانبها، اشارت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو ان الوضع الوبائي عامة في الجهة الصحية ببنزرت "خطير جدا" من ناحية تزايد وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس " كوفيد19" ، داعية الى الالتزام بمجمل القرارات المعلنة من قبل والي الجهة واللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.وبينت ان الإدارة الجهوية للصحة وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ستتولى فتح مركزين محليين جديدين للتطعيم ضد الفيروس بكل من ماطر وراس الجبل، حيث ستتولى الفرق المتنقلة تطعيم المواطنين من كبار السن الذي يبلغ سنهم 60 سنة فما فوق.