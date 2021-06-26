شريط "المدسطنسي" لحمزة العوني يفوز بجائزة افضل فيلم طويل بمهرجان "قابس ..سينما فن"

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اسدل استار امس الجمعة عن فعاليات مهرجان "قابس ..سينما فن" في دورته الثالثة التي انطلقت فعالياته منذ يوم 18 جوان الحالي حيث تحصل شريط "المدسطنسي" لحمزة العوني من تونس على جائزة افضل فيلم طويل ضمن المسابقة الرسمية للافلام الطويلة للمهرجان .وقد تكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للافلام الطويلة من رضا سلطي من كندا وادوارد ميلز عغيف من فرنسا ونادية تويجر من تونس وجمانة مناع من فلسطين وغسان سلهب من لينان التي نوهت ايضا بصفة خاصة بفيلمي "فارس الحلو: حكاية ممثل خرج عن النص " لرامي فرح من سوريا وفيلم "يوم بلا غد" لمحمد سويد من لبنان.اما جائزة افضل فيلم قصير فاسندت متناصفة لفيلمي "الانطلاق " لسعيد حميش من المغرب و"لنا نعيش" لراندا ابو فاخر من سوريا.وتضمن المهرجان ايضا جائزة "هاكاثون" الخاصة بافلام الواقع الافتراضي حيث تكونت لجنة تحكيمها من شيراز العتيري وسليم حربي ومحمد امين حمودة واسندت جائزة افضل عمل لفيلم "حامض" لوائل الاسود وحسام بوعبيدي من تونس.ويشار الى نجاح الدورة الثالثة لمهرجان "قابس ..سينما فن" رغم اضطرار المشرفين عليها الى عرض الافلام المشاركة بشكل افتراضي في الايام الاخيرة للمهرجان بسبب جائحة كورونا حيث تنوعت فعاليات المهرجان التي واكبها جمهور غفير من محبي الفن السابع والصورة عامة بين السينما وفن الفيديو بالاضافة الى معرض الفن الفوتوغرافي وعروض افلام الواقع الافتراضي فضلا عن اللقاءات الفكرية مع صناع الافلام والمبدعين في مجال السينما والفنون البصرية.