اتحاد تطاوين يضم لاعب الارتكاز عزيز بن محمد

اعلن اتحاد تطاوين يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لاعب مستقبل وادي الليل عزيز بن محمد لمدة موسمين.ويشغل عزيز بن محمد (23 عاما) مركز متوسط ميدان دفاعي وهو ثاني انتدابات اتحاد تطاوين استعدادا للموسم الرياضي المقبل بعد الظهير الايسر محرز بالراجح الذي وقع بدوره عقدا بموسمين قادما من نادي حمام الانف.وكان اتحاد تطاوين تعاقد مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على الفريق في موسمه الرابع على التوالي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وانهى اتحاد تطاوين بطولة الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.