الجرندي يؤكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي، على أهمية الحشد لدعم الأشقاء الليبيين في مسارهم السياسي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج عثمان الجرندي في مكالمة هاتفية مساء امس الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أهميّة أن تتظافر جهود الدول العربية والمجموعة الدّولية لحشد الدعم للأشقاء اللّيبيّين من أجل إتمام مسارهم السياسي بنجاح خاصة خلال مؤتمر برلين 2 الدّولي المعني بالمسار السّياسي اللّيبي.وتناولت هذه المكالمة ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، علاقات التّعاون والأخوة التي تربط البلدين الشّقيقين، حيث عبر الوزيران عن استعدادهما لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المستويات.كما تم التنسيق والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدّولية ذات الإهتمام المشترك.وقد هنأ الجرندي نظيره على إثر انتخاب دولة الإمارات العربيّة المتّحدة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدّولي للسنتين 2022 و2023 معربا له عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد النجاح، وعن استعداد تونس للعمل سويا من أجل المساهمة في نشر ثقافة الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم بأسره.يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت يوم 11 جوان الجاري ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لتنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، لمدة عامين .