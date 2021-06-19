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كرة اليد: مرحلة التتويج - نتائج الجولة 11

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 18:24 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - فيما يلي نتائج الجولة 11 من بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد أكابر في مرحلة التتويج، والتي دارت اليوم السبت دون حضور جمهور:

في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي 27 - 26


في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - الجمعية الرياضية بالحمامات 31 - 30

في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف (تأجلت)


في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النجم الرياضي الساحلي (تأجلت)

الترتيب

الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 20 11
النادي الافريقي 18 11
الجمعية الرياضية بالحمامات 14 11
النادي الرياضي بساقية الزيت 14 11
النجم الرياضي الساحلي 12 10
نادي كرة اليد بقصور الساف 7 10
مكارم المهدية 7 10
البعث الرياضي ببني خيار 4 10
ر/سمس

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