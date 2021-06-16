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إحالة سليم شيبوب على القضاء في قضية فساد مالي تخص "قضية مارينا قمرت"

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 20:30 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، مساء اليوم الاربعاء، إن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، قررت إحالة رجل الأعمال سليم شيبوب ومن معه، على القضاء، بتهم فساد مالي.

وأضاف في تصريح ل"وات"، أنه تقرر إحالة شيبوب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم فساد مالي، في ما يعرف ب"قضية مارينا قمرت".


من جهة أخرى، أفاد الطرخاني، بأن دائرة الاتهام قررت كذلك رفض مطلب الإفراج في حق شيبوب، الموقوف في أحد السجون منذ أشهر على ذمة هذه القضية.

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