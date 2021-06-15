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السماح بحضور 5000 مشجع في مباراة الترجي والأهلي

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 19:13 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - تم اليوم الثلاثاء الاعلان عن السماح بحضور 5000 متفرج خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بضيفه الاهلي المصري .




وياتي القرار بالسماح بحضور 5000 متفرج في ملعب حمادي العقربي برادس الذي يتسع لقرابة 60 الف متفرج استجابة لطلب هيئة الترجي الرياضي التونسي التي تسعى لتوفير اسباب نجاح الفريق في مباراته مع الاهلي في ذهاب الدور نصف النهائي وفي اطار الالتزام ببنود خطة التوقي من كوفيذ-19

يشار الى أنّ مباراة الترجي التونسي وضيفه الاهلي المصري ستجرى يوم السبت القادم 19 جوان 2021 (س17) بادارة الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.



ويذكر ان خطة التوقي من انتشار جائحة كوفيد-19 اضطرت الهياكل الصحية الرسمية لتحجير حضور الجمهور في المقابلات الرياضية خلال الموسم الجاري .

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