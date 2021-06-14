تطاوين: غياب خطة جادة لاستقطاب أطباء الاختصاص وعدم خلاص مستحقات الاطباء منذ 10 اشهر يتسبب في تفاقم أزمة طب الاختصاص بالجهة

وات -

يعتبر مختصون في الشأن الطبي وناشطون بالمجتمع المدني في ولاية تطاوين، أن الجهة تفتقر الى خطة واقعية وجادة تمكّنها على مدار السنة من استقطاب أطباء الاختصاص ولا سيما أطباء التخدير والانعاش، للإحاطة بالمرضى وخاصة المعوزين والفقراء منهم في هذه الربوع المحرومة من تأمين الحد الادنى من متطلبات الرعاية الصحية اللازمة، والذين كانوا يجدون في القوافل الصحية ملاذا حقيقيا للانتفاع بطب الاختصاص رغم ارتباطها بقدرات وبرامج الجمعيات التي تنظمها.ولئن ساهم صندوق دعم طب الاختصاص في المناطق المحرومة، الذي احدثته وزارة الصحة لتأمين حصص استمرار بالتداول بين اساتذة واطباء اكفاء في اختصاصاتهم، في توفير الحد الادنى من الفحوصات وخاصة في اختصاصات التوليد، والاشعة، والعيون، والجراحة وغيرها من الاختصاصات الاستعجالية، الا ان عدم ايفاء وزارة الصحة بالتزاماتها ازاء الاطباء وعدم خلاص مستحقاتهم منذ 10 اشهر عطّل هذا الخيار تسببت في انقطاع زيارات الاطباء للمستشفى الجهوي، حسب ما اكده الدكتور مراد الهمامي رئيس اللجنة الطبية الجهوية ورئيس القسم الاستشفائي والجامعي الوحيد في المستشفى والمتخصص في جراحة العظام.وأشار الهمامي، في تصريح لـ"وات"، الى ان جائحة "كورونا" ساهمت بدورها في الاضطرابات الحاصلة في المواعيد وخاصة مواعيد الاطباء المختصين في الانعاش والتخدير القادمين اغلبهم من مستشفيات صفاقس التي اصبحت تحتاج اليهم اكثر من قبل وتعمل على الاستفادة من خدماتهم دون انقطاع.وأضاف ان3 اختصاصات فقط متوفرة باستمرار في المستشفى الجهوي بتطاوين وهي طب الاطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، لتبقى الاختصاصات الأخرى رهينة تطوع عدد من الاطباء الخواص على غرار الطبيبة المختصة في التوليد العاملة في القطاع الخاص بالجهة التي ما فتئت تتدخل في الولادات المتعسرة وتنقذ حياة الكثيرين.ولفت إلى أن القسم االجامعي الذي يشرف عليه سيستقبل لاول مرة، مطلع جويلية القادم، عددا من الاطباء المقيمين لتعزيز خدمات القسم عسى ان يختار بعضهم البقاء في الجهة وعسى ان تكون انطلاقة للحل الدائم لهذا الاشكال الذي عجزت عن حله مختلف الحكومات المتعاقبة، وفق تعبيره.