ضبط 23 شخصا بصفاقس والمهدية "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة" (الداخلية)

ضبطت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس من ولاية صفاقس، الجمعة، 15 شخصا "كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت.وحسب ذات المصدر، تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من ضبط 8 أشخاص "كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة".وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.