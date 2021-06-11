الكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ودية ثالثة امام نظيره الايطالي

وات -

انهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة تربصه التحضيري المشترك مع مضيفه الايطالي بخسارة ثالثة صفر-3 (24-26 و18-25 و23-25) في المباراة الودية الثالثة التي اقيمت يوم الجمعة.وخاض المنتخبان شوطا رابعا عادت خلاله الكلمة ايضا للمنتخب الايطالي 25-21.وكان المنتخب الايطالي فاز في المباراة الاولى 3-1 وفي المقابلة الثانية 3-صفر.ويندرج هذا التربص المشترك ضمن تحضيرات المنتخبين لدورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت المقبلين.يذكر ان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب سيخوضون الدور الاول خلال الاولمبياد ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرازيل والأرجنتين بينما سيلعب المنتخب الايطالي في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات كندا وايران واليابان وبولونيا وفنزويلا.