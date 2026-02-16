إطلاق منصة الانخراط الإلكتروني في مشروع الفوترة الإلكترونية
في إطار تنفيذ المشروع الوطني للفوترة الإلكترونية "ELFATOORA"، وسعيًا إلى تبسيط إجراءات الانخراط، تعلن شركة تونس ترادنات (Tunisie Tradenet) عن إطلاق منصة الانخراط الإلكتروني منذ 15 فيفري 2026، وذلك عبر الرابط التالي:
https://adhesion.elfatoora.tn
وسيتمّ، إثر إتمام عملية التسجيل عبر المنصة، تمكين المنخرط من وصل إلكتروني يتضمّن مرجعًا وحيدًا خاصًا بالانخراط، يكون متاحًا ضمن فضائه الشخصي «Espace client».
وتندرج هذه الخطوة في إطار تسهيل النفاذ إلى خدمات الفوترة الإلكترونية وتعزيز رقمنة المعاملات وفق المقاييس المعتمدة.
