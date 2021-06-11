وزارة التربية تعزل أستاذا وتقوم بوقف 3 موظفين عن العمل على خلفية تورطهم في تحرش جنسي في حق تلميذات

وات -

قررت وزارة التربية ايقاف 3 موظفين من الاطار التربوي بالمعهد الثانوي كندار بسوسة عن العمل، وعزل أستاذ آخر بالمدرسة الاعدادية بملولش بالمهدية بعد تورطهم في قضايا للتحرش الجنسي، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بالوزارة محمد الحاج طيب.وأفاد في تصريح لوكالة ( وات) اليوم الجمعة، بأن الوزارة أوقفت مدير معهد كندار والقيمة بالمعهد وأستاذا بذات المعهد عن العمل بعد اتهامهم بارتكاب التحرش في حق تلميذات بهذه المؤسسة، كما تقرر عزل أستاذ آخر تحرش بتلميذات بالمدرسة الاعدادية ملولش بالمهدية.وجاءت قرارات الايقاف عن العمل في حق 3 موظفين بالمعهد الثانوي بكندار من أجل دعم مسار التقاضي فيما استند قرار العزل في حق أستاذ بالمدرسة الاعدادية بملولش تطبيقا لقرار مجلس التأديب الذي انعقد للنظر في شكاوى تعرض 7 تلميذات للتحرش الجنسي .وبالنسبة للمعهد الثانوي بكندار، فان المندوبية الجهوية للتربية بسوسة كانت قد راسلت وزارة التربية حول تسجيل حالات للتحرش بتلميذات تعرضت احداهن للاعتداء الجنسي قبل أن تقرر الوزارة فتح تحقيق اداري ومالي أعقبته بايقاف تحفظي عن العمل لكل من مدير المعهد وأستاذ والقيمة.وقد أوفدت الوزارة فريقا من المختصين النفسانيين يتولى توفير الاحاطة بعدد من التلميذات ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي بهاتين المؤسستين التربويتين.