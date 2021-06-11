قفصة: تقديرات أولية بإنتاج 75 ألف طن من الطماطم خلال الموسم الحالي

وات -

تشير التقديرات الأولية لانتاج الطماطم المعملية بولاية قفصة إلى أن صابة الموسم الفلاحي الحالي ستبلغ 75 الف طن مزروعة على امتداد 750 هكتارا، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة عبد الستار غبطان.وأضاف غبطان في تصريح لـ"لوات"، ان ولاية قفصة حافظت على الكمية ذاتها من انتاج الطماطم مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، وتحتل معتمدية سيدي عيش المرتبة الأولى من حيث الانتاج بمعدل 50 بالمائة من مجموع المنتوج في حين يتوزع باقي الانتاج بكل من معتمديات قفصة الشمالية وزانوش والسند.ولفت الى ان عملية انطلاق الجني ستكون في شهر جويلية القادم، مبرزا أن مصالح دائرة الانتاج النباتي أمّنت احاطة فنية للفلاحين طيلة مراحل انتاج الطماطم تتعلق بالمداواة للمحافظة على الصابة، اضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية حول عملية نقل المنتوج.