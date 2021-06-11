الدورة الأولى لأيام مسرح الطفل بمرناق من 12 إلى 27 جوان

تنظم دار الثقافة بمرناق بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس، الدورة الأولى لتظاهرة أيّام مسرح الطفل بمرناق وذلك من 12 إلى 27 جوان الجاري.تفتتح التظاهرة بعرض سيرك باباروني مساء السبت 12 جوان في الفضاء الخارجي لبلدية مرناق الجديدة بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.وللمهتمين بفن العرائس سينظم معرض عرائسي من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس من 22 إلى 27 جوان.أمّا عن برنامج العروض المسرحية التي تحتضنها قاعة العروض بدار الثقافة بمرناق فتتوزع كما يلي:-الخميس 24 جوان 2021 على الساعة 17.30:عرض مسرحية حكاية البطريق دودوك إخراج وليد البريني.لشركة الوليد للانتاج والتوزيع الفني.-الجمعة 25 جوان 2021 على الساعة 17.30:عرض مسرحية "بي هابي" إنتاج شركة ما قبل العرض.-السبت 26 جوان 2021 على الساعة 17.30: عرض مسرحية عروس البحر الصغيرة لشركة آرت برود.كما تمت برمجة ورشات فنية للأطفال وذلك يوم السبت 26 جون 2021 على الساعة العاشرة صباحا وهي ورشة صناعة عروسة الماروطة تأطير نسرين مشراوي وورشة الفنون التشكيلية تأطير سلوى منصور وورشة البراعات اليدوية موضوعها العرائس تأطير سيرين خماسي.وفي برنامج الاختتام معرض العرائس وكرنفال تنشيطي للأطفال مع مجموعة عمي فرهود للمنشط سامي الشعاوري وذلك يوم الاحد 27 جوان بداية من الساعة العاشرة صباحا.وعلى هامش التظاهرة تمت برمجة عرضين مدعومين الأوّل موجّه للأطفال بعنوان القلادة الثمينة لجمعية مواطنة للتنمية الثقافية بالفحص يوم الاحد 13 جوان على الساعة الثالثة والنصف مساء والثاني موجه للشباب بعنوان دون كي شوت تونس لمركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس وذلك يوم الجمعة 18 جوان على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.