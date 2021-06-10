المنتخب التونسي للسيدات يفوز وديا على نظيره الأردني (2-1)

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية فوزا على حساب المنتخب الأردني بنتيجة (2-1) في المباراة الودية الأولى التي أجريت اليوم الخميس 10 جوان بملعب الملك عبد الله بالأردن.
وقد تمكن منتخبنا من تسجيل هدفين عن طريق كل من ألاء كعباشي في الدقيقة 43 و آية الجدي في الدقيقة 85 .
وللتذكير فإن المنتخب التونسي للسيدات سيواجه نظيره الأردني يوم الأحد 13 جوان في مباراة ودية ثانية
وقد تمكن منتخبنا من تسجيل هدفين عن طريق كل من ألاء كعباشي في الدقيقة 43 و آية الجدي في الدقيقة 85 .
وللتذكير فإن المنتخب التونسي للسيدات سيواجه نظيره الأردني يوم الأحد 13 جوان في مباراة ودية ثانية
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