   Warda - في يوم وليلة  

المنتخب التونسي للسيدات يفوز وديا على نظيره الأردني (2-1)

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 20:17 قراءة: 0 د, 20 ث
حقق المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية فوزا على حساب المنتخب الأردني بنتيجة (2-1) في المباراة الودية الأولى التي أجريت اليوم الخميس 10 جوان بملعب الملك عبد الله بالأردن.

وقد تمكن منتخبنا من تسجيل هدفين عن طريق كل من ألاء كعباشي في الدقيقة 43 و آية الجدي في الدقيقة 85 .


وللتذكير فإن المنتخب التونسي للسيدات سيواجه نظيره الأردني يوم الأحد 13 جوان في مباراة ودية ثانية

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