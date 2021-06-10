المنتخب التونسي للسيدات يفوز وديا على نظيره الأردني (2-1)

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية فوزا على حساب المنتخب الأردني بنتيجة (2-1) في المباراة الودية الأولى التي أجريت اليوم الخميس 10 جوان بملعب الملك عبد الله بالأردن.وقد تمكن منتخبنا من تسجيل هدفين عن طريق كل من ألاء كعباشي في الدقيقة 43 و آية الجدي في الدقيقة 85 .وللتذكير فإن المنتخب التونسي للسيدات سيواجه نظيره الأردني يوم الأحد 13 جوان في مباراة ودية ثانية