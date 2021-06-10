جندوبة: افتتاح مركز متقدم للحماية المدنية في منطقة المرجى من معتمدية بوسالم

وات - افتتح اليوم في منطقة المرجى من معتمدية بوسالم مركز متقدّم للحماية المدنية بعد أن وفّر صاحب إحدى شركات الإحياء الفلاحية مقرّا له،

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي ان هذا المركز يهدف الى ضمان التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية في حال نشوب الحرائق والتقليل من الخسائر والتخفيف على مركز الحماية ببوسالم التي توجد بها أكثر الزراعات القابلة للاحتراق على غرار الحبوب إضافة الى وجود حزام غابي تفوق مساحته 100 الف هكتار.



وتمت عملية الافتتاح بحضور والي الجهة علي المرموري وعدد من إطارات الحماية المدنية وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من نشطاء المجتمع المدني وتزامنا مع افتتاح موسم الحصاد بولاية جندوبة لاسيما وأن منطقة المرجى وبقية المناطق المجاورة لها تعدّ من اكثر الجهات المخصّصة لزراعة الحبوب.



