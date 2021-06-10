عدد من العاملين ببلدية الكرم ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر اذاعة "شمس أف أم"

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نفذ عدد من العاملين ببلدية الكرم صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام اذاعة "شمس اف ام" الكائن بالبحيرة بالعاصمة ومحاصرة المقر، رافعين شعارات تمس من العاملين بالمؤسسة وفق ما اوردته اذاعة "شمس اف ام " في نشرة اخبارها وفي حصتها الصباحية "الماتينال"وتأتي هذه الوقفة لمنتسبي البلدية التي تم ايضا فيها استعمال شاحنات تابعة للبلدية وفق المصدر ذاته، على خلفية عمل صحفي في حصة سابقة ،انتقد فيه مقدم برنامج "الماتينال" حمزة البلومي "إقدام مجموعة لا ترتدي الزي على غلق محل مواطن بالكرم اثر قيامه بنشر صور وفيديوهات تنتقد عمل البلدية"، وقد مكنت الإذاعة رئيس البلدية فتحي العيوني من حق الرد على الفيديو الذي تم نشره وفق اذاعة "شمس اف ام ".وأفادت اميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن قوات الأمن بصدد التفاوض مع المحتجين لمغادرة المكان.وأضافت أن المحتجين قاموا بالاعتداء لفظيا وجسديا على عدد من العاملين في "شمس أف أم" اثناء التحاقهم بعملهم، كما هددوا منشط برنامج "الماتينال " حمزة البلومي والفريق العامل معه بوضع الفضلات أمام منازلهم.كما أوردت الإذاعة أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، أكد أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تدخل لتأمين الإذاعة وحماية العاملين بها ،كما قامت الاذاعة بالاتصال بالجهات الأمنية لاتخاد الإجراءات الضرورية وحماية العاملين بها .