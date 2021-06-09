كاس امم افريقيا لكرة اليد (سيدات) - اليوم الاول- فوز المنتخب التونسي على نظيره الغيني 30-27

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فاز المنتخب الوطني لكرة اليد ( سيدات ) على نظيره الغيني بنتيجة 30-27 في الجولة الاولى لنهائيات النسخة 24 لكأس افريقيا للأمم، التي تحتضنها الكاميرون من 8 الى 18 جوان الجاري .وتقدم المنتخب التونسي للسيدات في الشوط الاول 15-12وفي نفس المجموعة الاولى تفوق منتخب سيدات السنغال اليوم على منتخب مدغشقر 42-16يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للسيدات يوم الجمعة 11 جوان - الساعة 14:00 : منتخب مدغشقراليوم الأربعاء - تونس - غينيا 30-27الجمعة 11 جوان - الساعة 14:00 : تونس - مدغشقرالأحد 13 جوان - الساعة 16:00 : تونس - السينغال