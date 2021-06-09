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كاس امم افريقيا لكرة اليد (سيدات) - اليوم الاول- فوز المنتخب التونسي على نظيره الغيني 30-27

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 20:21 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - فاز المنتخب الوطني لكرة اليد ( سيدات ) على نظيره الغيني بنتيجة 30-27 في الجولة الاولى لنهائيات النسخة 24 لكأس افريقيا للأمم، التي تحتضنها الكاميرون من 8 الى 18 جوان الجاري .

وتقدم المنتخب التونسي للسيدات في الشوط الاول 15-12


وفي نفس المجموعة الاولى تفوق منتخب سيدات السنغال اليوم على منتخب مدغشقر 42-16

يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للسيدات يوم الجمعة 11 جوان - الساعة 14:00 : منتخب مدغشقر

وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات المنتخب الوطني في الدور الأول ( المجموعة الاولى) :
اليوم الأربعاء - تونس - غينيا 30-27
الجمعة 11 جوان - الساعة 14:00 : تونس - مدغشقر
الأحد 13 جوان - الساعة 16:00 : تونس - السينغال



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