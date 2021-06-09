محكمة التحكيم الرياضي تلغي قرارالجامعة التونسية لكرة القدم بتعليق نشاط جمعية هلال الشابة

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الغت محكمة التحكيم الرياضية (تاس) قرار المكتب الجامعي لكرة القدم الصادر في 17 أكتوبر 2020 بإيقاف نشاط الهلال الرياضي الشابي حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.كما قررت (تاس) قبول الاستئناف المقدم بتاريخ 16 نوفمبر 2020 من قبل الهلال الرياضي الشابي ضد قرار المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم الصادر في 17 أكتوبر 2020.واعلنت (تاس) عدم قبول الاستنتاجات التي توصل إليها نادي الهلال الشابي في إطار الإجراء الحالي ضد القرار الصادر في 30 ديسمبر 2020 عن المكتب الجامعي لكرة القدم مع التأكيد على أن قرار عدم القبول لا يمنع الهلال الشابي من اعادة استئناف الحكم الصادر في 30 ديسمبر 2020 بالشكل وفي الموعد المحدد.واكدت أن تكاليف عملية التحكيم ، التي سيتم إعلانها لاحقًا ، ستتحملها الجامعة التونسية لكرة القدم بنسبة 80 ٪ وهلال الشابة بنسبة 20 ٪ .وطالبت محكمة التحكيم الرياضي من الجامعة التونسية لكرة القدم بدفع مبلغ 5000 فرنك سويسري (خمسة آلاف فرنك سويسري) لنادي الهلال كمساهمة في الرسوم القانونية.ويذكر ان 5000 فرنك سويسري تساوي تقريبا 4581 "اورو" اي ما يفوق بقليل 15 الف دينار تونسي.