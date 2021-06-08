منوبة: قريبا الشروع في انجاز محول بمنطقة المعزية بوادي الليل وحزمة مشاريع طرقات وجسور

وات -

تشرع الادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة قريبا في إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية X20 والطريق الوطنية رقم 7 بمنطقة المعزية بكلفة تقدر ب25 مليون دينار، وفق تصريح المديرة الجهوية للتجهيز خولة بالأخضر لصحفية (وات).وبينت بالاخضر ان ذلك ياتي في الوقت الذي يتواصل فيه إنجاز الطريق الحزامية X20 بطول جملي يقدر ب 15.5 كلم منها 10.5 كلم في الجزء الكائن بولاية بكلفة تقدر ب54 مليون دينار بنسبة اشغال ب85 بالمائة .واضافة الى المحول، ستشهد الجهة هذه السنة، إنجاز جسرين بكلفة جملية تقدر ب4،5 مليون دينار، وذلك على الطريق الوطنية رقم 7 شواط وعلى الجهوية 55 على وادي وصال، حيث باشرت الادارة الجهوية عملية إبرام صفقات الأشغال والمتابعة والمراقبة الفنية.كما شرعت المصالح المركزية في إعداد طلب العروض لاستبدال الجسر القديم على الطريق المحلية رقم 531 بمعتمدية البطان بكلفة تقدر ب8 مليون دينار، فيما تتولى الإدارة الجهوية أشغال إصلاح الجسر الواقع على واد شافرو على مستوى الطريق المحلية 581 بمنطقة حميم بكلفة 200 ألف دينار.وتشمل مشاريع الطرقات الجهة حزمة من المشاريع المبرمجة، منها صيانة الطرقات المرقمة والمسالك لسنة 2021 بكلفة 4 مليون دينار، وهي تضمن صيانة 15،7 كلم من المسالك الريفية بكلفة 1،8 مليون دينار بكل من الجديدة (مسلك الذنيبة ومسلك الحبيبية) وطبربة (مسلك طريق تونس).ويتضمن البرنامج، وفق نفس المصدر، إصلاح الأجزاء المتآكلة من الطرقات بكلفة 450 ألف دينار، إلى جانب أشغال الجهر والتنظيف والتشوير على كامل الشبكة بكلفة تناهز 500 ألف دينار.وأضافت بالاخضر ان المشاريع تشمل ايضا، أشغال التغليف بالخرسانة الإسفلتية للطريق الجهوية 40 بطول 500 متر والطريق الجهوية 55 بطول 1 كلم بمدينة طبربة والطريق الوطنية رقم 7 بطول 600 متر بمدخل مدينة بالجديدة بكلفة تقدر ب780 ألف دينار، والتغليف السطحي للطرقات المرقمة (شحن حواشي الجهوية 55 الرابطة بين طبربة وبرج العامري على طول 10 كلم).كما تتضمن المشاريع تهيئة الطريق المحلية 616 الرابطة بين الدخيلة والقفاية بطول 4,5 كلم بكلفة تقدر ب850 ألف دينار، وصيانة الطريق المحلية 500 والطريق الجهوية 64 بمعتمدية طبربة بكلفة 800 ألف دينار وهي بصدد فرز العروض.وتضمن البرنامج الجهوي للتنمية ايضا مشاريع طرقات بكلفة تقدر ب4،8 مليون دينار بصدد الإنجاز حاليا وبنسبة تقدم أشغال جمليه تقدر ب60 %، فيما تم إعلان طلب العروض بالنسبة للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 بكلفة تقديرية تناهز 4 مليون دينار.