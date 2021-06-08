انقطاع واضطراب في توزيع ماء الشرب ببرج العامري والمرناقية وطبربة والبطان بدءا من منتصف غد الأربعاء

تسجل معتمديات برج العامري والمرناقية وطبربة والبطان، ولاية منوبة، غدا الأربعاء، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف النهار، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وتوقعت الشركة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، استئناف توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه المناطق تدريجيا بداية من منتصف النهار من يوم الخميس 10 جوان 2021.وبينت الشّركة أنّ الاضطراب في امدادات مياه الشرب تعود الى تنفيذ أشغال لإصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 1100 مم على مستوى منطقة غدير القلة بولاية منوبة.