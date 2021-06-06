كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات يتحول الى الكاميرون للمشاركة في كاس الامم الافريقية

وات -

يتحول وفد المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات يوم الاحد الى الكاميرون للمشاركة في النسخة الرابعة والعشرين لكاس الامم الافريقية التي ستدور بياوندي من 8 الى 18 جوان الجاري.وتعتبر هذه النسخة من كاس الامم الافريقية محطة تاهيلية الى بطولة العالم 2021 المقررة باسبانيا في ديسمبر القادم. وسيصعد اصحاب المراكز الاربعة الاولى خلال هذه النهائيات القارية الى المونديال.في حراسة المرمى : فادية العمراني (النادي الإفريقي) وأميمة قدورة (حمائم منوبة)مركز جناح ايسر : فاطمة البوري (النادي الإفريقي) وبثينة عميش (الزهراء لكرة اليد)مركز ظهير ايسر : مروى الذوادي (الزهراء لكرة اليد) وسوار بن عبد الله (الجمعية النسائية بطبلبة)منسقات : سندس حشانة (الأهلي المصري) واية المصري (الجمعية النسائية بالمهدية) وسمية بالحاج (أمل الرجيش)لاعبات دائرة : راقية الرزقي (سيل سور بيل الفرنسي) ومنى الجليزي (سلوبوزيا الروماني) ومريم قمر (أمل الرجيش).مركز ظهير أيمن : فدوى عويج (الزهراء لكرة اليد) وأميمة دردور (هاك الفرنسي) وميسم العزري (الأولمبي القفصي).مركز جناح أيمن : اية بن عبد الله (النادي الإفريقي) وندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل).وسيشارك 11 منتخبا في هذه الكأس الإفريقية موزعة على 3 مجموعات في الدور الأول ليترشح اصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وافضل ثالث منتخبين الى الدور ربع النهائي. وسيخوض المنتخب التونسي مقابلات الدور الأول في المجموعة الاولى إلى جانب كل من السينغال وغينيا ومدغشقر. وتضم المجموعة الثانية الكونغو الديمقراطية والكاميرون ونيجيريا وكينيا فيما تضم المجموعة الثالثة أنغولا وجمهورية الكونغو والرأس الأخضر.الأربعاء 9 جوان - الساعة 18:00 : تونس - غينياالجمعة 11 جوان - الساعة 14:00 : تونس - مدغشقرالأحد 13 جوان - الساعة 16:00 : تونس - السينغال