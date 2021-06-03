الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 3 جوان 2021

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صفاقس: تواصل استقرار مؤشرات الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس "كورونا"

قابس: تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل حالة وفاة و35 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 4 وفيات و61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

القصرين-كوفيد19: رصد 8 وفيات و207 إصابات جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

بيّنت المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الخميس، بشأن تطوّر مؤشرات الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس "كورونا" في الجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، تواصلا في استقرار هذه المؤشرا سواء المتعلقة منها بعدد الوفيات أوالإصابات أو حالات التعافي من الوباء.وتشير البيانات المنشورة إلى تسجيل حالتي وفاة، و141 إصابة جديدة ، مقابل 40 حالة تعاف، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 1122 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة إلى 35 ألفا 418 حالة وعدد حالات الشفاء إلى 33 و474 حالة.ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد أكسيجين" 158 مصابا بالوباء، وبأقسام "كوفيد إنعاش" 28 مصابا، وبالمصحات الخاصة 32 مصابا.أما في ما يتعلّق بسير إجراء التلاقيح المضادة للوباء، فقد سجلت الجهة بتاريخ أمس الأربعاء 4398 عملية تلقيح ليبلغ العدد الجملي للتلاقيح المنجزة إلى حد الآن 109 آلاف و394 تلقيحا.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، ان الجهة سجلت خلال ال24ساعة الماضية, حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا", ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس بجهة قابس الى 447 وفاة.وبين حمدي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 193 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 38 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية واثبتت اصابة أصحابها بالفيروس.وأشار، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 19 اصابة بقابس الجنوبية، و07 اصابات بوذرف، و05 اصابات بالحامة، و03 اصابات بمارث، واصابتين (02) بغنوش، واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة.وأوضح ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم، 13391 شخصا من بين 13742 شخصا ثبتت إصابتهم.وأضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ حاليا بالجهة، 349 حالة، من بينها 87 حالة بقابس الجنوبية، و83 حالة بالحامة، و54 حالة بوذرف، و47 حالة بمارث .رصدت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي خلال الساعات ال24 الاخيرة حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لامراة اصيلة معتمدية قبلي الجنوبية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتوفين بالوباء منذ ظهوره بالجهة الى 300 حالةوذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح ل(وات) بانه قد تم احصاء 35 اصابة جديدة بالفيروس، تم تاكيد 24 منها من بين 67 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي في حين تم اثبات باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى 7712 حالة، منها 7240 حالة تعافي و172 حالة لا تزال مصنفة نشطةويظهر احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات، تسجيل 1947 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية منها 1832 حالة تعافي و64 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1846 اصابة تعافت منها 1742 حالة فيما لا تزال 38 حالة نشطة مع تسجيل 66 حالة وفاةاما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم الى حد الان رصد 1646 حالة اصابة مؤكدة تعافت منها 1566 حالة فيما لا تزال 12 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 68 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 751 حالة اصابة بالفيروس منها 699 حالة تعافي ولا تزال16 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 1149 حالة اصابة منها 1051 حالة تعافي و39 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاةوفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد تم احصاء 356 حالة اصابة مؤكدة الى حد الان منها 18 حالة وفاة فيما تعافت باقي الحالات وكذلك الشان بمعتمدية رجيم معتوق التي سجلت 14 حالة اصابة توفيت منها حالتان وتعافت باقي الحالات الى جانب وجود 3 حالات نشطة اخرى لم يتم الى حد الان تحديد مكانهاواشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد الى وجود 7 حالات مقيمة بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي الى جانب 26 حالة تقيم حاليا في اقسام العزل بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بكل من دوز والفوار وسوق الاحد و58 حالة باقسام الكوفيد بذات المؤسسات الصحيةواضاف ان العدد الجملي للملقحين ضد فيروس "كورونا" بولاية قبلي بلغ الى حدود اليوم 6787 شخصا منهم 3803 اشخاص تلقوا الجرعة الثانية من التلاقيحارتفعت، اليوم الخميس، حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلى 207 حالات، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9199 إصابة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 151 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 01 جوان، والتي أثبتت تسجيل 04 وفيات و61 اصابة جديدة بالفيروس.وأظهرت الاحصائيات الجديدة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، ل(وات)، تواصل ارتفاع كل المؤشرات المتصلة بانتشار جائحة "كورونا"، سيما بعد ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 83 شخصا، منهم 10 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.وأضاف، أن 466 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي، وهم يشكلون مجموعة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال 10 الايام الاخيرة.واعتبارا لخطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي، جددت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم، دعوتها كافة المواطنين لملازمة الحذر، وتجنب الفضاءات المزدحمة، واحترام البروتوكول الصحي في جميع عناصره، حرصا منها على كسر حلقة العدوى بهذا الفيروس، والحد من انتشاره، في هذه الفترة التي نبهت فيها وزارة الصحة من امكانية ظهور موجة رابعة للجائحة.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين خلال الـ72 ساعة الماضية ، 8 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس " كورونا " ما رّفع من عدد حالات الوفاة بالجهة منذ بداية الجائحة إلى حدود يوم أمس الإربعاء إلى 476 حالة وفاة .كما سجلت ذات المصالح 207 إصابات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالجهة منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020 الى حدود أمس إلى 13 ألفا و307 إصابات، وفق المصالح الصحية بالجهة.وكشف ذات المصالح في تصريح لـ(وات) أن الجهة سجلت خلال الأسبوع المنقضي 22 حالة وفاة جراء هذا الوباء و1000 إصابة، لافتة في ذات السياق إلى أن هذا الإرتفاع الغير مسبوق جعل الوضع الوبائي بالجهة يتأزم ويصبح حرجا للغاية وذلك بكافة معتمديات الولاية التي صنفت جميعها ذات مستوى اختطار مرتفع جدا، علما وأن نسبة الاصابات لكل 100 ألف ساكن بولاية القصرين فاقت المائة إصابة حاليا.ويعود الإرتفاع الكبير في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بالجهة إلى حالة الاستهتار والتسيب في صفوف عدد كبير من المواطنين بالجهة في ما يتعلق بالإلتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي، وبقواعد حفظ الصحة وبالاجراءات الوقائية المتخذة من قبل اللجنة العلمية و اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" مما يتطلب التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر في ظل الوضع الصحي الخطير جدا، وإرتداء الكمامات عند الخروج، وتكريس التباعد الجسدي، والإقبال على التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" باعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر هذا الوباء القاتل.