صفاقس: امضاء ثلاث اتفاقيات مشاريع كبرى مع مراكز التكوين والتدريب المهني المنتصبة بالجهة في إطار مشروع "إرادة"

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تم مساء يوم الاربعاء بمدينة صفاقس، إمضاء ثلاث اتفاقيات مشاريع كبرى بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ومراكز التكوين المهني المنتصبة بالجهة، وذلك في إطار مشروع المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، "إرادة".وأفاد المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، زياد الرويسي، في تصريح إعلامي بأن "هذه المشاريع الثلاثة التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها مع كل من مركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة وسط مدينة صفاقس، والمركز القطاعي للتكوين في الجلود والاحذية بساقية الزيت (الضاحية الشمالية لمدينة صفاقس)، ومركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس، ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 ملايين دينار ونصف، وتهدف الى بعث اختصاصات مختلفة ومستحدثة، وتركيز معدات جديدة لفائدة المتربصين بمراكز التكوين المهني وحتى الشغالين، سيتم إنجازها موفى سنة 2021 على أقصى تقدير" .وثمن الرويسي مشروع المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة"، الذي اعتبرة "خطوة أولى على صعيد تفعيل وتكريس اللامركزية وقانون الجماعات المحلية والباب السابع من الدستور"، مشيرا إلى أن دور الوكالة التونسية للتكوين المهني في اختيار هذه المشاريع المدرجة ضمن مباردة "إرادة" اقتصر على المرافقة فحسب، مع أخذ حاجيات النسيج الاقتصادي والصناعي بالجهة ومتغيرات سوق الشغل والسوق الخارجية، سيما منها السوق الليبية، بعين الاعتبار.من جانبهم، أكد مديرو مراكز التكوين والتدريب المهني بجهة صفاقس، المعنية بالهذه المشاريع، أن الاختصاصات التي سيتم الاشتغال عليها صلب هذه المراكز حتى موفى السنة الجارية، هي اختصاصات فريدة من نوعها في تونس، تتعلق خاصة بالتكوين في مجال الميكانيك الدقيق، الذي سيتم احداثه بمركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة، ومجالي الطباعة والتغليف بالمركز القطاعي للجلود والاحذية بساقية الزيت، والتركيب المعدني واللحام بمركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة، لافتين إلى أن اختيار هذه المجالات تم الاتفاق عليه إثر المسح الميداني الذي أنجز مع المؤسسات والشركات داخل النسيج الاقتصادي والصناعي بجهة صفاقس، لمعرفة حاجيات سوق الشغل ومتطلباتها.يذكر أنه بعد إمضاء هذه الاتفاقيات الثلاث مع مراكز التكوين المهني بصفاقس، والمدرجة ضمن مشروع "إرادة"، سيتم يوم الجمعة القادم إمضاء اتفاقيات مماثلة في قابس، في انتظار ولايات أخرى من الجمهورية.