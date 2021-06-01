مجلس نواب الشعب ينعى فقيد الساحة الثقافية هشام جعيط

نعى مجلس نواب الشعب، المؤرخ والمفكر الكبير الراحل هشام جعيّط، الذي وفاه الأجل المحتوم اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الفكري والإنتاج الاكاديمي، والاسهام النشيط في اثراء الساحة الثقافية والأدبية، عبر مختلف الدراسات خاصة في مجال العلوم الإنسانية والتفكير الإسلامي، وخلال رئاسته للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".وبهذه المناسبة الأليمة، عبّر مجلس نواب الشعب في بلاغ له، عن عميق تأثّره بفقدان الساحة الثقافية التونسية لقامة علمية وفكرية كبرى، متقدما بأحر التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد، سائلا الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه، ويرزق أهله وذويه وكل العائلة الثقافية جميل الصبر والسلوان .يذكر أن الفقيد هشام جعيط، توفي عن سن ناهزت 86 عاما، وهو يعد من بين أهم المفكرين والمؤرخين العرب، وأحد مفكري الحداثة والتنوير في العالم العربي.