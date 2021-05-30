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كاس تونس لكرة القدم - نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي

Publié le Dimanche 30 Mai 2021 - 18:10 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:


ملعب سليمان

 المستقبل الرياضي بسليمان -  الاتحاد الرياضي ببنقردان 4-2 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
 
   مركب جرجيس  
 الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي 1-0
 
 ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي  1-2
 
  ملعب الملاسين  
 النادي الأولمبي للنقل  -  النادي  الرياضي البنبلي 4-3 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0)
 
  ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة  - النجم الرياضي بالمتلوي 0-1
 
  ملعب اريانة
 الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي 3-4 بالركلات الترجيحية ( الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)

السبت 29 ماي
ملعب برج السدرية
 الاتحاد الرياضي ببرج السدرية  -  الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي  - النادي الرياضي الصفاقسي  0-2
 

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