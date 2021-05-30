كاس تونس لكرة القدم - نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان 4-2 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي 1-0
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي 1-2
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي 4-3 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0)
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي 0-1
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي 3-4 بالركلات الترجيحية ( الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
السبت 29 ماي
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي 0-2
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان 4-2 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي 1-0
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي 1-2
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي 4-3 بالركلات الترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0)
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي 0-1
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي 3-4 بالركلات الترجيحية ( الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
السبت 29 ماي
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-4
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي 0-2
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