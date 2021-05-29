   Oulaya - حواء  

صفاقس : وزير التجهيز والإسكان يؤكد أن "5 ممرات علوية بجهة صفاقس ستكون جاهزة في موفى سنة 2021 "

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 13:53 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، أن 5 ممرات علوية بولاية صفاقس، ستكون جاهزة في موفى سنة 2021
وأضاف في تصريح إعلامي، خلال إشرافه اليوم السبت في صفاقس، على توزيع 47 مقسما سكنيا على مستحقيها بمنطقة الحنشة، و25 مسكنا فرديا على المنتفعين بها بمنطقة عقارب، أن الإستراتيجية الحالية تتجه نحو توفير مساكن اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود
وبخصوص المصب المراقب القنة بمنطقة عقارب، أكد وزير التجهيز والإسكان الذي يشغل خطة وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، أن الإستراتيجية المستقبلية للوزارة تتجه نحو تثمين النفيات بدل المصبات المراقبة في كافة جهات الجمهورية


ولئن أعرب عدد من المنتفعين بمقاسم سكنية بمنطقة الحنشة الذين تم تسليمهم عقود في الغرض بمقر ولاية صفاقس، في تصريحات اعلامية، عن ارتياحهم بهذا الإنجاز تذمر عدد آخر من عدم وضوح الرؤية حول كيفية بناء مساكنهم الاجتماعية مطالبين بدعم مادي في الغرض سيما وأنهم قدموا مطالب للحصول على هذه المقاسم السكنية منذ سنة 2012

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