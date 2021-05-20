عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع الى 4ر574 مليون دينار مع موفى افريل 2021

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ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي افريل 2021 الى 4ر574 مليون دينار مقابل 2ر3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 بفعل زيادة سعار توريد الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون.وبين المرصد الوطني للفلاحة ، في بلاغ حول الميزان التجاري الغذائي الى موفى افريل 2021 ، ان قيمة الصادرات الغذائية تراجعت بنسبة 4ر7 بالمائة في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7ر22 بالمائة.وأرجع المرصد ، عجز الميزان التجاري الغذائي اساسا الى ارتفاع وتيرة توريد الحبوب التي سجلت زيادة بنسبة 20 بالمائة من جهة وتراجع صادرات زيت الزيتون بنسبة 8ر22 بالمائة.وشهدت اسعار تصدير زيت الزيتون تراجعا طفيفا، خلال شهر افريل 2021 ، بعد ان سجلت ارتفاعا هاما خلال شهر فيفري 2021 علما وان اغلب اسعار الحبوب الموردة سجلت ارتفاعا خلال شهر أفريل 2021 .وتراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون ، مع موفي افريل 2021، الى 5ر687 مليون دينار مقابل 5ر890 مليون دينار مع موفي افريل 2020 في حين تقلص ايرادات التمور بنسبة 17ر3 بالمائة لتصل الى 5ر348 مليون دينار.وارتفعت صادرات تونس من القوارص بنسبة 8ر70 بالمائة لتصل الى 4ر23 مليون دينار والطماطم بنسبة 6ر13 بالمائة لتوفر عائدات قاربت 2ر87 مليون دينار ومنتوجات الصيد البحري بنسبة 7ر8 بالمائة مما حقق عائدات بقيمة 9ر163 مليون دينار.وزادت قيمة واردات حبوب الذرة ، بنسبة 2ر111 بالمائة لتصل الى 1ر269 مليون دينار في حين ارتفعت واردات الشعير بنسبة 8ر31 بالمائة لتصل الى 7ر272 مليون دينار والقمح اللين بنسبة 3ر14 بالمائة لتصل الى 5ر373 مليون دينار والزيت النباتي بنسبة 51 بالمائة الى 206 مليون دينار.وتراجعت قيمة واردات القمح الصلب ، مع موفي افريل 2021، الى 392 مليون دينار و البطاطا بنسبة 5ر87 بالمائة الى 8ر2 مليون دينار و اللحوم بنسبة 5ر83 بالمائة الى 7ر1 مليون دينار والحليب ومشتقاته بنسبة 3ر16 بالمائة الى 5ر38 مليون دينار.وتقلص عجز الميزان التجاري لتونس، مع موفي افريل 2021، بنسبة 7ر8 بالمائة ليصل الى 7ر4420 مليون دينار في ظل زيادة للوارادت بنسبة 13 بالمائة والصادرات بنسبة 4ر21 بالمائة.وشكلت الصادرات الغذائية 5ر11 بالمائة من اجمالي صادرات تونس في حين مثلت الواردات 9ر11 بالمائة من اجمالي الواردات مع موفي افريل 2021 .