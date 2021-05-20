الشركة الوطنية للملاحة تقر حزمة شروط للوفود الى تونس عبر سفنها بداية من يوم 22 ماي 2021

اكدت الشركة التونسية للملاحة انه يتعين على الوافدين على متن سفنها ، بداية من 22 ماي 2021 الاستظهار عند التسجيل وقبل الصعود على السفينة بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" لا يتجاوز تاريخ صدورها 72 ساعة عند الوصول إلى ميناء حلق الوادي مع استثناء الاطفال دون سن 12 سنة من هذا الاجراء.وشددت الشركة ، في بلاغ نشرته الخميس، على "ضرورة الاستظهار عند التسجيل وقبل الصعود إلى السفينة بوثيقة تأكيد الحجز وخلاص الإقامة بأحد النزل المحددة من طرف وزارة الصحة مقر قضاء فترة الحجز الصحي الاجباري لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الوصول إلى تونس.واضافت انه يتعين تسليم نسخة من وثيقة تأكيد الحجز وخلاص الإقامة من قبل المسافرين إلى المصالح الصحية عند الوصول.ويتعين على كل مسافر الاستجابة لاجراء تحليل سريع على كلفته من طرف أعوان الصحة المعنيين بذلك على متن السفينة خلال الرحلة البحرية أو بميناء الوصول بالبلاد التونسية والتزام المسافرين الوافدين بتعمير جذاذة المعطيات الصحية ووثيقة الالتزام وتعميرها قبل الرحلة أو على متن السفينة بكل دقة وتسليمها إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول إلى الموانئ التونسية.وبينت انه لا تطبق إجراءات الحجر الصحي الاجباري على كل مسافر وافد متحصل على استثناء من قبل مصالح وزارة الصحة مشيرة الى انه يتعين على جميع المسافرين تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي والالتزام الصارم لقواعد الحماية الذاتية من العدوى بفيروس كوفيد -19 وخاصة منها ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.وتاتي حزمة التوصيات التي اقرتها الشركة في اطار تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا التي تم اقرارها يوم 28 أفريل 2021 والمتعلقة بشروط قبول الوافدين عل البلاد التونسية واعتبارا لاستئناف حركة النقل البحري للمسافرين الى حدود يوم 6 جوان 2021 .