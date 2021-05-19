الرابطة الاولى - الملعب التونسي ينزل الى الرابطة الثانية واتحاد بنقردان يحصل على المركز الثالث

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انهت الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مسلل التشويق في ما يتعلق برهاني تفادي النزول واحراز المركز الثالث حيث حكمت هزيمة الملعب التونسي على ميدانه امام جاره النادي الافريقي بهدف لصفر على فريق باردو بالنزول للمرة الثانية في تاريخه الى بطولة الرابطة الثانية مرافقا شبيبة القيروان الى الرابطة الثانيةومن جهة اخرى احرز اتحاد بنقردان المركز الثالث في البطولة برصيد 41 نقطة وحسم البطاقة المؤهلة للمشاركة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي رغم هزيمته في بنزرت صفر-1.في باردو انتهى حوار الدربي "الصغير" الذي جاء لاول مرة في تاريخ البطولة في سياق تفادي النزول بالنسبة للفريقين بفوز النادي الافريقي 1-صفر بعد ان عرف اسوا موسم له خاصة بعد مرحلة ذهاب كارثية . وحكم فريق باب الجديد على مضيفه وجاره الملعب التونسي بالنزول .وسجل للنادي الافريقي مدافع الخبرة بلال العيفة الهدف الوحيد من ضربة جزاء د45 زائد3وفي بنزرت سجل فهمي قاسم هدفا تاريخيا في د17 لفريقه النادي البنزرتي ضمن به البقاء بعد فوزه على اتحاد بن قردان 1-صفر. وبقدر ما كان الهدف حاسما للنادي البنزرتي لضمان البقاء فانه لم يحرم اتحاد بنقردان من المرتبة الثالثة التي بحث عنها ووصل اليها في موسم استثنائي لفريق الاتحاد الذي جدد الموعد مع نخبة فرق القارة الافريقية ضمن مسابقة الاتحادوفي حمام سوسة عرفت المباراة استعراضا هجوميا لافتا حفل بثمانية اهداف وتلاحقا مشوقا انتهى على تعادل 4-4ولم تغير النقطة الوحيدة التي احرزها النجم الساحلي من موقفه في السباق شيئا باعتباره سبق له ان ضمن المركز الثاني المؤهل لمسابقة رابطة الابطال وقد انهى مشوار البطولة برصيد 50 هدفا بينما كانت نقطة التعادل ثمينة للاولمبي الباجي الذي ضمن بقاءه.وجاءت اهداف النجم الساحلي عن طريق محمد الحاج محمود (16) وايمن الصفاقسي من ضربتي جزاء (د42 ود 73) واسامة عبيد (50) بينما جاءت اهداف الضيوف عن طريق البينيني جاك بيسان (53 و90 زائد5) واسامة فرج ( ضربة جزاء 70) وامين جاء بالله (80)وفي المنستير تعادل الاتحاد المنستيري مع مستقبل سليمان 2-2 . وفوت مستقبل سليمان في فرصة انهاء الموسم ثالثا عندما اكتفى بنقطة وحيدة ليرفع رصيده الى 40 نقطة لكنه لم يستفد من هزيمة اتحاد بنقردان في بنزرت.وسجل للمضيف اتحاد المنستيري كل من ادريس المحيرصي (15) وتشيبامبا (89) بينما سجل هدفي مستقبل سليمان كل من رشاد العرفاوي (ض ج 22) والياس البريني (70)في القيروان انهى فريق شبيبة القيروان اسوا موسم له في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بهزيمة جديدة عندما انهزم للمرة 23 وودع البطولة دون ان يحقق اي انتصار ولم يكسب سوى ثلاث نقاط في الموسم من ثلاثة تعادلات بعد هزيمته اليوم امام اتحاد تطاوين بهدف لصفر سجله اليو سيلا (17)وفي المهدية لم يوفق النادي الصفاقسي الطامح الى احراز مرتبة ثالثة في تحقيق هدفه بعد ان تعادل مع مستقبل الرجيش الذي قدم موسما مشرفا . واكتفى بتعادل بعد مهرجان اهداف انتهى على نتيجة 3_3 . ورغم اسبقية النادي الصفاقسي على مستوى المبادرة بالتهديف الى حد 3-1 بفضل اهداف كينغسلاي ايدو (23) ونابي كامارا (28) وعصمان كامارا (45 زائد1) الا ان الفريق المحلي توفق في التعديل وتمكن من الرد عبر كل من بوبكر ديارا (25) وجاسم الحمدوني (53) ونضال بن سالم (71)وفي ملعب حمادي العقربي برادس حقق نجم المتلوي فوزا ثمينا على الترجي التونسي 2-1 .وخسر الترجي مباراته الثالثة على التوالي باعتبار هزيمة ذهاب ربع نهائي رابطة الابطال امام شباب بلوزداد والثانية على التوالي في البطولة بعد هزيمة في الجولة 25 في بنزرت حيث اختار الاطار الفني التعويل للمرة الثانية في البطولة على الفريق الثاني وهو يفكر في مباراة اياب الدور ربع النهائي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري السبت المقبل في رادس.ورغم افتتاح النتجية عن طريق ويليام توغي (53) فان الترجي لم يوفق في الحفاظ على اسبقيته وقبل هدفين عن طريق سيدريك ابوغو (60) وفؤاد التيمومي (75) لفائدة نجم المتلويالذي امن بحظوظه وضمن بقاءه في الجولة الاخيرةورغم الهزيمة فان الترجي الرياضي المتوج بلقب بطل الموسم برصيد 60 نقطة فقد حقق افضل النتائج في الموسم حيث كسب 19 انتصارا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم وسجل 37 هدفا مقابل قبوله 16 هدفا في شباكه