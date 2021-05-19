الحملة للتلقيح ضد كوفيد 19 تمكن منذ انطلاقها يوم 25 مارس الماضي من تطعيم 3 آلاف شخص (مستشارة وزير الصحة)

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مكنت حملة التلقيح ضد كوفيد 19 المتنقلة بمختلف ولايات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 25 مارس الماضي والى حد اليوم الاربعاء من تطعيم 3 آلاف شخص من بينهم 800 شخص من متساكني المناطق النائية، وفق ما صرحت به مستشارة وزير الصحة، ايناس العيادي.وأوضحت العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملة المتنقلة للتلقيح ضد فيروس كورونا تشمل المساجين والمسنين بمؤسسات رعاية كبار السن وأعوان البلدية والاشخاص ذوي الاعاقة ومتساكني المناطق النائية.وأضافت إن الفرق الصحية المتنقلة لتأمين عمليات التلقيح تحولت الى عدد من المناطق النائية بـ 5 ولايات بالجمهورية وهي قابس وقبلي وتطاوين ومدنين والقصرين من أجل تطعيم متساكني المناطق المعزولة الذين يصعب عليهم التنقل الى مراكز التلقيح.وأشارت الى أن أعوان حملة التلقيح المتنقلة قاموا بتلقيح حوالي 100 شخص من ذوي الاعاقة حتى الآن بالمراكز المختصة لرعاية ذوي الاعاقة، وذلك بولايتي تونس ومنوبة، مؤكدة ان هذه الحملة المتنقلة متواصلة لتمكين المواطنين ممن يصعب عليهم التنقل الى مراكز التلقيح من الحصول على التلقيح، وفق أولويات التلقيح والحاجات الملحة التي ضبطتها الاستراتيجية الوطنية لتنظيم حملات متنقلة للتلقيح.ولفتت الى أن هذه الحملة تنتظم بالتنسيق بين وزارة الصحة والسلط المحلية، على غرار الادارات الجهوية للصحة والشؤون الاجتماعية ومندوبية المرأة والاسرة وكبار السن ومؤسسات الصحة السجنية.