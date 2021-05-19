قبلي: انطلاق الاستعدادات المبكرة لحماية الواحات من انتشار آفة "عنكبوت الغبار"

وات -

باشرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في قبلي الاستعدادات المبكّرة للتوقّي من انتشار آفة عنكبوت الغبار التي تشكل خطرا على جودة صابة التمور وفق ما صرّح به اليوم لــ(وات) رئيس مصلحة حماية النباتات بالمندوبية محمد بن عبد اللطيف.واوضح المصدر ذاته أن "عنكبوتة " الغبار كما يسمّيها الفلاّحون تمثّل احدى أهم الآفات التي يمكن ان تلحق ضررا كبيرا بالواحات في صورة توفّر الظروف الملائمة لتكاثرها وعدم تفطن الفلاحين لبداية تواجدها ببعض المقاسم الفلاحية، مشيرا الى ان المحافظة على جودة صابة التمور تنطلق مباشرة عقب جمع صابة الموسم الفارط وذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية للفلاحين تدعوهم الى ضرورة تنظيف الواحات والتخلص خاصة من الاعشاب الطفيلية الضارّة.وتقوم مصلحة حماية الواحات أيضا بتوزيع بعض الانواع من المبيدات البيولوجية على العديد من الفلاحين بمناطق الانتاج وخاصة بالمناطق التي تمثّل بؤرا لتكاثر هذه الافة على غرار منطقة رجيم معتوق ومنطقة القطعاية ومنطقة دوز الجنوبية علاوة على قيام المصالح الفنية بمعاينات ميدانية لعدد من المقاسم التي سجّلت تكاثرا للاصابة بعنكبوتة الغبار خلال المواسم الفارطة، وفق نفس المصدر.وفي ذات السياق تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وفق ما أكّده محمد بن عبد اللطيف عددا من الحملات الارشادية لتوعية الفلاحين بافة عنكبوتة الغبار وطرق مقاومتها وسبل التدخل لحماية الواحات التي تسجل بعض الاصابات لمنع انتشار المرض بباقي اشجار النخيل كما تقوم مصلحة حماية النباتات بنشر ومضات تحسيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سبل الوقاية من عنكبوت الغبار.هذا ويعمل المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سنويا على اقتناء كمية من مادة الكبريت المائي التي يتم توزيعها على فلاحي الجهة للاسراع بالتدخل في صورة اكتشاف اية بؤرة للاصابة مع القيام بالمداواة الوقائية ببعض الواحات.واشار رئيس مصلحة حماية النباتات ان انجع طريقة لمقاومة عنكبوتة الغبار تظل تعتمد اساسا على الجانب الوقائي وذلك من خلال الحرص على تنظيف المقاسم الفلاحية من فواضل عملية الجني والاعشاب الطفيلية لمنع توفر الظروف الملائمة لاحتضان هذه الحشرة المجهرية، مبيّنا ان الاستعمال المفرط للمبيدات الكيميائية والادوية بالواحات بات يؤثر سلبا على التوازن البيئي داخلها ويشكل خطرا على صحة الانسان.ودعا الى الحرص على المراقبة الدائمة للعراجين وذلك لضمان تدخل سريع وناجع في صورة تسجيل اصابة بعنكبوتة الغبار عبر استعمال المبيدات والأدوية البيولوجية التي ليست لها انعكاسات سلبية على الثمار.