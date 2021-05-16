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المهدية: المجتمع المدني ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ويدعو إلى مسيرة شعبية يوم 18 ماي الجاري

@Ayyem Fm/Facebook
Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 20:48 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - نظّم عدد من مكونات المجتمع المدني بالمهدية، اليوم الأحد، وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض إليه من "تنكيل من قبل الكيان الاسرائيلي"، وفق تعبير عدد من المتظاهرين.

وتجمع عشرات المحتجين أمام معلم "السقيفة الكحلة"، رافعين شعارات تدين الاحتلال الاسرائيلي وتتضامن مع الضحايا الفلسطينيين من أطفال ونساء أبرياء، وتنادي بتجريم التطبيع، وبحق الفلسطينيين في الدفاع على أراضيهم المسلوبة.


ورفع المتظاهرون، من أطفال ونساء ورجال، أعلام فلسطين وتونس وسط وصلات كلامية تمجد صمود الشعب الفلسطيني وتؤيد حقه في استرجاع أراضيه، وشددوا في مداخلات تخللت الوقفة التضامنية، على الترابط والتآخي بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، ودعم الشعب التونسي المتواصل وتأييده للقضية الفلسطينية.
ودعت منظمات، تضم فرع الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان، والاتحاد الجهوي للشغل، وجمعية النهوض بالطالب الشابي، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد العام لطلبة تونس، والاتحاد الجهوي للمرأة، إلى مسيرة شعبية بعد غد الثلاثاء 18 ماي الجاري.
وأكد المنظمون، في بيان أصدروه اليوم، أن المسيرة ستكون "دعما لنضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر وحق تقرير المصير ومناصرة لانتفاضة القدس".

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