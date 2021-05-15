كرة السلة: نقل تلفزي للنسخة الأولى بمشاركة الاتحاد المنستيري في 215 بلد (منظمون)

وات -

سيتم نقل النسخة الأولى للرابطة الإفريقية لكرة السلة (بال) المقررة من 16 إلى 30 ماي بكيغالي (رواندا) في 215 بلدا و ب15لغة, حسبما أفاد به المنظمون. ويشارك الاتحاد المنستيري في هذه البطولة ضمن المجموعة الأولى حسب البرنامج التالي :17 ماي:الإتحاد المنستيري / جي ان بي سي الملغاشي20 ماي:الإتحاد المنستيري / ريفرز هوبرز النيجيري22 ماي:الإتحاد المنستيري / باتريوت الروانديو أوضح رئيس بطولة (بال), آمادو قال فال, :" نحن مسرورون بالتعامل مع شركائنا في النقل المباشر , لتغطية هذا الموسم الافتتاحي التاريخي", مضيفا :" أشجع هواة كرة السلة الإفريقية و العالم بأسره على متابعة أكبر نجوم السلة الإفريقية الذين يتنافسون على لقب أول بطولة (بال), و ذلك اعتبارا من يوم الاثنين 16 ماي".و أفاد المنظمون بأن "من بين القنوات التي ستنقل هذه المنافسة: كنال+, بين سبور, ن.بي. آي-تي في, فويس أمريكا, التي ستتولى نقل مباريات (بال) في إفريقيا و العالم". .وستلعب دورة الرابطة الإفريقية في نسختها الأولى التي تأجلت عدة مرات بسبب جائحة كورونا, بصيغة منافسة معدلة وتتضمن 26 مباراة في المجموع.وتنطلق المنافسة بإجراء مرحلة المجموعات (ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة أندية), على أن تتأهل الى الدور ربع النهائي ثمانية فرق, ويتعلق الأمر بصاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أحسن فريقين يحتلان المركزالثالث, حيث ستجري مباريات الدور ربع النهائي بصيغة خروج المغلوب.وتدور المباراة النهائية يوم 30 ماي بقاعة "كيغالي أرينا" التي ستحتضن كل لقاءات هذه الدورة.