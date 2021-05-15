المنستير: تقدم بناء المقر الجديد لبلدية طبلبة بنسبة 99 بالمائة (رئيس البلدية)

وات -

تقدمت أشغال بناء القسط الأول من المقر الجديد لبلدية طبلبة بولاية المنستير بنسبة 99 بالمائة وبكلفة 2 مليون و300 ألف دينار، على أن تستأنف الاشغال خلال الأيام المقبلة لتستكمل بتركيز المصعد الذي تعطل توريده بسبب جائحة "كورونا"، وفق ما أفاد به رئيس بلدية طبلبة رياض نويرة (وات).واشار نويرة الى انه خصصت 120 ألف دينار لتأثيث عدد من المكاتب علاوة على نقل الأثاث الموجود في المقر الحالي، وبين انه يقع تنفيذ مشروع بناء مقر بلدية طبلبة على قسطين، وينتظر في غضون الأيام المقبلة الانطلاق في بناء القسط الثاني من هذا المشروع بكلفة 1 مليون و200 ألفوذكر رئيس البلدية أنّ المبني الجديد للبلدية يشمل 3 طوابق وسيمح بتجميع إدارات البلدية المشتتة حاليا وسيضم في مرحلة أولى مصلحة الشؤون الاقتصادية، والمصلحة الفنية، والمصلحة الإدارية، والكتابة العامة ودائرة المجلس البلدي على أن تظل مؤقتا القباضة البلدية في المقر الحالي للبلدية ليقع نقلها بعد استكمال بناء القسط الثاني من المبني الجديد والذي سيشمل كذلك فضاء للأرشيف البلدي، ستقع تهيئته حسب المواصفات العصرية المعمول بها في تهيئة الأرشيف.