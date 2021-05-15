تونس: ارتفاع نسبة البطالة الى حدود 17.8%خلال الثلاثي الأول من سنة 2021

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ارتفعت نسبة نسبة البطالة الى حدود 17.8%خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل 17.4 % في الثلاثي الرابع من سنة 2020 ، وذلك حسب ما أفرزته نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من هذه السنة للمعهد الوطني للاحصاء.وقد ارتفعت نسبة البطالة لدى الذكور بـ 0.6 نقطة لتبلغ 15.0 %، وانخفضت لدى الاناث بـ 1.1 نقطة لتبلغ 23.8%خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، كما تم تسجيل نسبة بطالة ، لدى الشباب ،في حدود %40.8 وتقدر هذه النسبة بـ %40.4 لدى الذكور و%41.6 لدى الاناث.و ارتفعت نسبة السكان الناشطين في تونس الى حدود 47.5 %خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بعد أن كانت في حدود 47.3%خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، حيث بلغ عدد السكان النشيطين في تونس، خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 ، 4171.6 ألفا مقابل، 4158.5 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ،أي بارتفاع قدّر بـــ 13.1 ألف.ويتوزع السكان النشيطون إلى 2845.1 ألفا من الذكور و1326.5 ألفا من الاناث، وتقدر نسبة النشاط على التوالي بـ 66.5 % و29.4 %، وفق ما كشفته نفس الاحصائيات .