التيار الشعبي يدعو الى المشاركة بكثافة في مسيرة غد السبت لمناصرة فلسطين ..ويطالب رئاسة الجمهورية بتكثيف التحرّك إقليميّا ودوليّا

وات - دعا حزب التيار الشعبي، في بيان له اليوم الجمعة، مختلف مكونات الشعب التونسي وقواه الوطنية والسيادية، الى المشاركة بكثافة في مسيرة يوم غد السبت بالعاصمة، وتعميم التحركات على كامل تراب الجمهورية والعمل على استمرارها، نصرة للشعب الفلسطيني ودعما لمقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني.
وينظّم عدد من مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية و الأحزاب من بينها التيار الشعبي غدا السبت، مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدو الصهيوني خاصة في القدس وحي الشيخ جراح.
كما دعا الحزب الى تنظيم وقفات شعبية احتجاجية أمام سفارات الدول الداعمة للعدو الصهيوني وعلى رأسها السفارة الأمريكية، حاثا رئاسة الجمهورية إلى الرد الديبلوماسي على ما وصفه ب "الصلف" الأمريكي في مجلس الأمن، عبر تكثيف التحرك في الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
واقترح تنظيم مؤتمر دولي في تونس لنصرة الشعب الفلسطيني، تحضره كل الدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية وكل المنظمات والهيئات والشخصيات الداعمة لحفظ الوجود الفلسطيني واحقاق الحق للفلسطينيين.
ودعا الحزب كذلك المجتمع المدني في تونس إلى هبة شعبية لجمع المساعدات للشعب الفلسطيني، معربا عن فخره بالمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، وثنيه عن تحقيق أهدافه في القدس وحي الشيخ جراح وغيرهما.
وطالب قوى المقاومة الفلسطينية بمزيد التمسك بوحدة عملها وتصعيد عملياتها، في اطار حرب تحرير شعبية مسلحة طويلة وشاملة حتى هزيمة العدو، وانجاز مرحلة متقدمة من التحرير الكامل الذي لن يرضى عنه الشعب الفلسطيني والأمة العربية بديلا.
كما ناشد الحزب الجماهير الشعبية المنتفضة في كل مدن وقرى فلسطين، الى تصعيد الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى ثورة شعبية تلغي كل اتفاقيات التطبيع واتفاقية أوسلو وما ترتب عنها من تنسيق أمني.
وينظّم عدد من مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية و الأحزاب من بينها التيار الشعبي غدا السبت، مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدو الصهيوني خاصة في القدس وحي الشيخ جراح.
كما دعا الحزب الى تنظيم وقفات شعبية احتجاجية أمام سفارات الدول الداعمة للعدو الصهيوني وعلى رأسها السفارة الأمريكية، حاثا رئاسة الجمهورية إلى الرد الديبلوماسي على ما وصفه ب "الصلف" الأمريكي في مجلس الأمن، عبر تكثيف التحرك في الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
واقترح تنظيم مؤتمر دولي في تونس لنصرة الشعب الفلسطيني، تحضره كل الدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية وكل المنظمات والهيئات والشخصيات الداعمة لحفظ الوجود الفلسطيني واحقاق الحق للفلسطينيين.
ودعا الحزب كذلك المجتمع المدني في تونس إلى هبة شعبية لجمع المساعدات للشعب الفلسطيني، معربا عن فخره بالمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، وثنيه عن تحقيق أهدافه في القدس وحي الشيخ جراح وغيرهما.
وطالب قوى المقاومة الفلسطينية بمزيد التمسك بوحدة عملها وتصعيد عملياتها، في اطار حرب تحرير شعبية مسلحة طويلة وشاملة حتى هزيمة العدو، وانجاز مرحلة متقدمة من التحرير الكامل الذي لن يرضى عنه الشعب الفلسطيني والأمة العربية بديلا.
كما ناشد الحزب الجماهير الشعبية المنتفضة في كل مدن وقرى فلسطين، الى تصعيد الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى ثورة شعبية تلغي كل اتفاقيات التطبيع واتفاقية أوسلو وما ترتب عنها من تنسيق أمني.
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