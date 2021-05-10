بنزرت : البنك التونسي للتضامن يموّل 405 مشاريع صغرى بكلفة 8.4 مليون دينار

وات -

ذكر المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت رياض الماجري في تصريح لمراسل (وات) ان البنك تولّى خلال السنة المنقضية 2020 وبداية السنة الحالية 2021 تمويل 405 من المشاريع الصغرى بالجهة بكلفة مالية تفوق الـ8.4 مليون دينار حيث مكّنت هذه المشاريع من احداث 770 موطن عمل مباشر دون اعتبار بقية مواطن الشغل غير المباشرة .وأوضح أن النساء حصلن على 201 قرض بكلفة مالية ناهزت الـ2.7 مليون دينار مكّن من توفير 454 موطن عمل ، و204 قروض انتفع بها الرجال لكن عدد مواطن الشغل المحدثة اقتصر على 317 موطن عمل .واضاف المدير الجهوي للبنك ان مجمل القروض المسندة انتفع منها 124 شخصا من حاملي الشهادات العليا بقيمة 3 ملايين دينار ، كما توزعت مجمل القروض المسندة بين الاحداث بعدد 82 مشروعا ممولا بقية 3.7 مليون دينار مكنت من احداث 153 موطن عمل والبقية توسعات بعدد 323 مشروعا .وتتوزع تلك المشاريع المموّلة قطاعيا على مجالات الصناعات التقليدية بعدد 30 قرضا والمهن الصغرى بعدد 35 قرضا و الخدمات بعدد 324 قرضا .