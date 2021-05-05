أسبوع للمسرح التونسي من 15 إلى 22 ماي 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية عن تنظيم أسبوع للمسرح التونسي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 ماي 2021.وتأتي هذه التظاهرة وفق المنظمين، كبادرة لإعادة تنشيط القطاع في ظل تأجيل الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية، وهي تهدف بالأساس لإبراز الإنتاج المسرحي التونسي لموسم 2020/2019، وخلق حركية في المشهد الثقافي والمسرحي في تونس.