   Saber - كوكتيل تونسي  

أسبوع للمسرح التونسي من 15 إلى 22 ماي 2021

Publié le Mercredi 05 Mai 2021 - 23:02 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية عن تنظيم أسبوع للمسرح التونسي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 ماي 2021.

وتأتي هذه التظاهرة وفق المنظمين، كبادرة لإعادة تنشيط القطاع في ظل تأجيل الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية، وهي تهدف بالأساس لإبراز الإنتاج المسرحي التونسي لموسم 2020/2019، وخلق حركية في المشهد الثقافي والمسرحي في تونس.




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